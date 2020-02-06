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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۲۳:۴۷

در آخرین پیشروی نیروهای مقاومت؛

ارتش سوریه کنترل شهرک استراتژیک «سراقب» را دردست گرفت

ارتش سوریه کنترل شهرک استراتژیک «سراقب» را دردست گرفت

نیروهای ارتش سوریه روز پنج شنبه در تازه ترین مرحله از عملیات نظامی خود برای بازپس گیری آخرین سنگر نیروهای تکفیری، به شهرک «سراقب» در شمال غرب استان ادلب وارد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) روز پنج شنبه در گزارشی اعلام کرد که نیروهای ارتش سوریه توانستند شهرک سراقب در شمال غربی استان ادلب را از کنترل تکفیریها خارج کرده و به این شهر وارد شوند.

دفتر دیده بان حقوق بشر سوریه در انگلیس در گزارشی که برخی شاهدان آن را تأیید کردند، اعلام کرد که نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی نیروهای روسیه روز چهارشنبه شهرک سراقب واقع در ۱۵ کیلومتری شرق ادلب را محاصره کرده بودند.

گفتنی است که شهرک سراقب در تقاطع دو جاده اصلی قرار گرفته است که دولت سوریه به منظور بازپس گیری کامل استان ادلب، درصدد تحت کنترل درآوردن این ناحیه است.

پیش از این نیز خبرگزاری سانا ازسلسله پیشروی‌های نیروهای مقاومت سوری در نبرد با تکفیریها خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای مقاومت سوری بر شهرک‌های جدیدی در ادلب مسلط شدند و کنترل کامل شهرک‌های استراتژیک «الذهبیه»، «طلافح» و «جلاس» را به دست گرفتند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید که نیروهای سوری در جریان عملیات مذکور شماری از تکفیریها را به هلاکت رساندند.

کد مطلب 4846553

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