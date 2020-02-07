تردد روان در تمامی محورها/ احتمال سقوط بهمن در محورهای کوهستانی

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت هستیم.

به گفته وی، محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند اما توجه به احتمال سقوط بهمن در محورهای کوهستانی الزامی است و به رانندگان توصیه می‌شود در این محورها با احتیاط رانندگی کنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت سایر محورها گفت: تردد در تمامی محورهای اصلی کشور روان است و حتی ترافیک لحظه‌ای هم نداریم.

وی افزود: محورهای شهداد-نهبندان و خرم آباد-پلدختر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.