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۱۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۴۷

صبح امروز انجام گرفت؛

تسلیم استوارنامه سفیر جدید ایران به رئیس‌جمهور مجارستان

تسلیم استوارنامه سفیر جدید ایران به رئیس‌جمهور مجارستان

سفیر جدید ایران در مجارستان استوارنامه خود را به رئیس‌جمهور این کشور تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حمیدرضا نافذ عارفی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در  مجارستان، صبح امروز(جمعه) استوارنامه خود را تسلیم «یانوش ادر» رئیس جمهور این کشور کرد.

سفیر کشورمان در دیدار با رئیس جمهور مجارستان ابراز امیدواری کرد که به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران بتواند در تقویت روابط دو کشور و دو ملت گام های موثری بردارد و اطمینان دارد که حمایت‌های دولت و رئیس جمهور مجارستان در به ثمر رساندن این گام ها بسیار اثر گذار خواهد بود.

در این دیدار، همکاری‌های دوجانبه از جمله روابط سیاسی، علمی، دانشگاهی و فرهنگی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

حمید رضا نافذ عارفی پیش از این مدیر کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه بود.

کد مطلب 4846937
محسن احدی

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