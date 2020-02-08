یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی زنجان، علی شیر کانی، گفت: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی همه آحاد مردم باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند که تا کنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار کشاورز روستاییان و عشایر کشور تحت پوشش صندوق هستند.
وی با اشاره به قانون ساختار نظام جامع رفاه افزود: دولت با پرداخت یارانه پنهان در قالب بیمه خود را در نقش کارفرما دیده و دو برابر آورده هر فرد را در صندوق سرمایه گذاری میکند که هر فرد روستایی در صورت مشارکت خود در صندوق علاوه بر دریافت یارانه نقدی در قالب بیمه روستاییان و عشایر نیز ۱۱۰ هزار تومان یارانه پنهان دریافت میکند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از ضرورت تغییر نگرش در سیاستها و رویکردهای صندوق با در نظر گرفتن تغییرات محیطی در سالهای فعالیت این نهاد بیمه گر اجتماعی سخن گفت و ادامه داد: بقاء و توسعه هر سازمان، وابسته به واکنش مناسب و به موقع آن به تغییرات محیطی است.
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