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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۱۹

مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان:

یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی هستند

یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی هستند

زنجان-مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار کشاورز، روستایی و عشایر کشور تحت پوشش صندوق هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی زنجان، علی شیر کانی، گفت: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی همه آحاد مردم باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند که تا کنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار کشاورز روستاییان و عشایر کشور تحت پوشش صندوق هستند.

وی با اشاره به قانون ساختار نظام جامع رفاه افزود: دولت با پرداخت یارانه پنهان در قالب بیمه خود را در نقش کارفرما دیده و دو برابر آورده هر فرد را در صندوق سرمایه گذاری می‌کند که هر فرد روستایی در صورت مشارکت خود در صندوق علاوه بر دریافت یارانه نقدی در قالب بیمه روستاییان و عشایر نیز ۱۱۰ هزار تومان یارانه پنهان دریافت می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از ضرورت تغییر نگرش در سیاست‌ها و رویکردهای صندوق با در نظر گرفتن تغییرات محیطی در سال‌های فعالیت این نهاد بیمه گر اجتماعی سخن گفت و ادامه داد: بقاء و توسعه هر سازمان، وابسته به واکنش مناسب و به موقع آن به تغییرات محیطی است.

کد مطلب 4847065

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    نظرات

    • سعید IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام از مدیران بیمه روستایی خواهشمندیم پیامهای مردم روستائی را پیگیری کند دریافتی سالانه را دوبرابر کنید حقوق مستمری اندازه پایه حقوق تامین اجتمایی گردد حقوق کفاف جوان روستایی نیست پیگیری کنید

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