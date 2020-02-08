گفتگوی بورل و پمپئو درباره ایران و معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فر انسه، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که پیش از این در تهران حضور یافته بود، با «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا حول مسئله برجام و همچنین طرح صلح جدید دونالد ترامپ درباره فلسطین موسوم به «معامله قرن» گفتگو کرد.

این نخستین باری است که این مقام ارشد اتحادیه اروپا از واشنگتن دیدار می‌کند.

در بیانیه منتشرشده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که دو مقام مسئول درباره «آینده صلح در خاورمیانه، روابط تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا و لزوم مسئول نگاه داشتن ایران و روسیه درباره اعمال بی‌ثبات‌کننده‌شان» صحبت کرده‌اند.

بورل پیشتر ضمن ابراز نگرانی از تلاش اسرائیل برای الحاق دره اردن و دیگر بخش‌های کرانه باختری رود اردن به خاک این کشور، از طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای حل مناقشه فلسطین انتقاد کرده بود.