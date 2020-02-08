به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی با همکاری جامعه المصطفی (ص) العالمیة، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اتحادیه دانش آموختگان حوزه و دانشگاه، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز علمی و دانشگاهی، سلسله نشست‌های تخصصی گفتمان انقلاب اسلامی در مدرسه علمیه فیضیه برگزار می‌شود.

این نشست‌ها از فردا یکشنبه ۲۰ بهمن ماه در مدرسه فیضیه کار خود را آغاز می‌کند. نشست اول با موضوع تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر با ارائه حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نقادی عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از اعضای انجمن مطالعات سیاسی حوزه‌های علمیه یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ساعت ۱۹ در مدرس زیر کتابخانه برپا می‌شود.

دوشنبه ۲۱ بهمن ماه نیز نشستی با حضور حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با موضوع آسیب شناسی دین پژوهی معاصر از ساعت ۱۹ در مدرس زیر کتابخانه مدرسه فیضیه برگزار خواهد شد.