شماره ۲۶۵ نشریه «اکو آو اسلام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام‌الله دهه مبارک فجر و در پی شهادت سردار پُرافتخار اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی اقدام به انتشار نشریه «اکو آو اسلام» به زبان انگلیسی کرده است.

این نشریه فرهنگی، تحلیلی ـ خبری حدود سی سال است که به قلم صاحب نظران حوزه‌های مختلف، با رویکردی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، پیوسته به چاپ رسیده و در بیش از ۱۲۰ کشور جهان عرضه شده است.

سرمقاله این نشریه در خصوص شهادت سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی و این که چگونه همانطور که رهبر انقلاب فرمودند «راه و منش ایشان به مکتب سلیمانی نه تنها در ایران که در کل منطقه خاورمیانه و جهان اسلام تبدیل شده است»، آمده است.

مقاله حاج قاسم سلیمانی با محوریت زندگینامه و مبارزات ایشان در زمان دفاع مقدس، علیه اشرار در شرق کشور، در سوریه و عراق و مبارزات شبانه‌روزی وی با داعش و جبه النصره و حامیان آنها از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر عراق به خصوص روحانیت شیعه این کشور، بزرگترین اشتباه شاه، مقاله‌ای درباره معرفی کتاب مقام معظم رهبری با همین عنوان، از مطالب این نشریه به شمار می‌رود.

در بخشی دیگر از شماره ۲۶۵ نشریه «اکو آو اسلام» به تأثیر تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا بر تامین داروهای حیاتی در ایران، مقایسه تحلیلی و علمی رویکرد ایران و آمریکا نسبت به تروریسم، دموکراسی دینی: بررسی تحلیل تفکر سیاسی امام خمینی(ره) اشاره شده است.

گفتنی است؛ نسخه الکترونیک نشریات به همراه فایل Word آن بر روی سایت www.itfjournals.com در دسترس مخاطبین قرار گرفته است.