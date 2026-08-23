به گزارش خبرنگار مهر، سعید قسمت‌پور صبح یکشنبه در گفتگو باتصریحتصر خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان ماسال اظهار کرد: همزمان با هفته دولت امسال، ۱۶ پروژه عام‌المنفعه با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، اشتغال‌زایی و مسکن مددجویی به همت دستگاه‌های اجرایی شهرستان آماده افتتاح شده که با بهره‌برداری از آنها بخشی از نیازهای مردم در حوزه‌های مختلف برطرف خواهد شد.

فرماندار ماسال با تشریح پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت گفت: طرح‌های عمرانی شهری در شهرهای ماسال و شاندرمن با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان، پروژه‌های عمران روستایی توسط بخشداری‌ها و دهیاری‌ها با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد تومان و طرح‌های برق‌رسانی از جمله نصب ترانس، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار به طول ۵۰ کیلومتر و احداث خط ۲۰ کیلوولت با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان از جمله این پروژه‌ها است.

قسمت‌پور، ترمیم و مرمت راه‌های عشایری و سایر طرح‌های عمرانی را از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت عنوان کرد و افزود: ۲۸۰ طرح اشتغال‌زایی مددجویی نیز با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۱۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۳۰۰ نفر به صورت دائم و موقت فراهم خواهد شد.

فرماندار ماسال همچنین از واگذاری پنج واحد مسکن مددجویی کمیته امداد و اجرای پروژه GNAF (جی‌نف) در این شهرستان خبر داد و گفت: پروژه‌های مخابراتی نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته قسمت‌پور، افتتاح ۲ پروژه پرورش ماهیان گرم‌آبی، مدرسه زنده‌یاد گرشیورز حبیبی (عصمت) و مرکز خانه بهداشت روستای پاشکم از دیگر طرح‌های مهم قابل افتتاح در هفته دولت امسال است.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های اثرگذار در مناطق مختلف شهرستان بیان کرد: هدف دولت اجرای پروژه‌هایی است که بتواند خدمات مطلوب و مؤثر را به مردم ارائه کرده و بخشی از نیازهای اساسی آنان را برطرف کند.

فرماندار ماسال در ادامه با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هفته دولت در این شهرستان گفت: در کنار افتتاح پروژه‌ها، برنامه‌هایی از جمله برپایی میزهای خدمت، برگزاری یادواره شهدای دولت و شهدای کارمند، تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان، جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) و دیدار روزانه مسئولان با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان برگزار خواهد شد.

قسمت‌پور در پایان تصریح کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تبیین خدمات نظام و دولت و ارتباط مستقیم مسئولان با مردم است و تلاش می‌کنیم این هفته با محوریت خدمت‌رسانی، امیدآفرینی و افزایش رضایتمندی مردم برگزار شود.