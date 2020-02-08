۴۰۰ معلول جسمی حرکتی در استان قزوین تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور مصطفی سراج مدیرکل دفتر توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور، معاون استاندار و مدیرکل بهزیستی استان قزوین، داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مرکز جامع توانبخشی مراقبتی معلولین جسمی و حرکتی شهر بیدستان افتتاح شد

علیرضا وارثی در مراسم افتتاح دومین مرکز توانبخشی مراقبت معلولان جسمی و حرکتی کشور در بیدستان قزوین اظهار داشت: رسالت مهم بهزیستی خدمت رسانی به معلولان و مددجویانی است که از محدودیت در رنج هستند.

وی بیان کرد: در استان قزوین ۴۰۰ معلول جسمی و حرکتی داریم که نیازمند خدمات توانبخشی هستند و در این راه نیازمند حمایت خیرین هستیم تا بتوانیم هزینه‌های سنگین این خدمات را تأمین کنیم.

وارثی در خصوص راه اندازی مرکز مراقبت توانبخشی معلولان در بیدستان اظهار داشت: ساختمان این مرکز توسط اوقاف با ۴ میلیارد تومان ساخته شده و خیری به نام دکتر محمد غیاثوند با یک میلیارد تومان آن را تجهیز کرده که در خدمت معلولان قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: دو طبقه این ساختمان برای نگهداری معلولان جسمی و حرکتی پیش بینی شده و خوشبختانه برای هر بیمار فضای مناسبی پیش بینی شده و یک بخش مجزا هم برای ارائه خدمات زخم بستر مهیا شده که خدمت رسانی خواهد کرد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: در طبقه هم کف ساختمان یک درمانگاه عمومی هم پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: در استان قزوین بیش از ۱۱۰ هزار مددجو تحت پوشش بهزیستی هستند و ۲۷۷۰ نفر در مراکز شبانه روزی از خدمات توانبخشی در ۵۶ مرکز استفاده می‌کنند.

وراثی بیان کرد: این مرکز دومین مرکز مراقبتی توانبخشی در کشور است که می‌تواند به صورت شبانه روزی خدمت رسانی کند اما در بخش «لیزر درمانی» نیازمند صدور مجوز هستیم و انتظار داریم حمایت‌های یارانه‌ای برای این مرکز پیش بینی شود.

وی افزود: از مدیرکل دفتر توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور درخواست می‌کنیم یارانه ۴۰ معلول جسمی حرکتی در این مرکز تأمین شود تا بتوانیم خدمات توانبخشی را به معلولان غرب کشور نیز ارائه کنیم.

