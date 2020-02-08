  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۲۳:۱۸

از ساعتی قبل؛

جاده سقز - دیواندره به دلیل بارش برف و کولاک مسدود شد

جاده سقز - دیواندره به دلیل بارش برف و کولاک مسدود شد

سنندج - بارش شدید برف و کولاک باعث مسدود شدن جاده سقز - دیواندره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف و کولاک باعث مسدود شدن جاده سقز -دیواندره شد و هم اکنون تردد در این مسیر امکان ندارد.

بارش شدید برف و کولاک از صبح امروز در استان کردستان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت بارشی تا سه‌شنبه هفته جاری ادامه داشته باشد.

ساعت قبل و به دلیل شدت کولاک و همچنین بارش برف جاده سقز - دیواندره به صورت کامل مسدود شد و تعداد زیادی ماشین نیز در راهدارخانه‌های این مسیراسکان داده شدند.

وضعیت بارش برف و همچنین شدت وزش باد به شکلی بود که امروز پرواز تهران - سنندج لغو شد.

کد مطلب 4848050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها