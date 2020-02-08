جاده سقز - دیواندره به دلیل بارش برف و کولاک مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف و کولاک باعث مسدود شدن جاده سقز -دیواندره شد و هم اکنون تردد در این مسیر امکان ندارد.

بارش شدید برف و کولاک از صبح امروز در استان کردستان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت بارشی تا سه‌شنبه هفته جاری ادامه داشته باشد.

ساعت قبل و به دلیل شدت کولاک و همچنین بارش برف جاده سقز - دیواندره به صورت کامل مسدود شد و تعداد زیادی ماشین نیز در راهدارخانه‌های این مسیراسکان داده شدند.

وضعیت بارش برف و همچنین شدت وزش باد به شکلی بود که امروز پرواز تهران - سنندج لغو شد.