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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۷:۴۲

فرماندار گرگان:

۷۰ نقطه در گرگان برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته شد

۷۰ نقطه در گرگان برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته شد

گرگان- فرماندار گرگان گفت: کاندیداها از مکان های جانمایی شده توسط شهرداری ها برای امر تبلیغات استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در جلسه هماهنگی در جهت نحوه تبلیغات کاندیداها اظهارکرد: کاندیداها از مکان های جانمایی شده توسط شهرداری ها برای امر تبلیغات استفاده کنند.

فرماندار و رییس حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط و ضوابط تبلیغات به صورت شفاف و کامل در قانون آمده است و تخطی از آن تخلف محسوب شده و هیئت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هرگونه تخلف انتخاباتی از سوی کاندیداهای انتخابات و یا منتصبان آن‌ها را رصد کرده و در کمترین زمان ممکن به آن‌ها رسیدگی می کنند.

حمیدی افزود: بیش از دو هزار و ۴۰۰ مترمربع داربست در جهت تبلیغات کاندیداها از سوی شهرداری در بالغ بر ۷۰ نقطه در سطح شهر گرگان برای این امر درنظر گرفته شده است.

وی تبلیغات را بسیار مهم خواند و تاکید کرد: تبیین و رعایت اصول تبلیغات برای کسب نتیجه مطلوب در هر انتخاباتی لازم و اجتناب ناپذیر است.

حمیدی یادآور شد: فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه می‌یابد.

کد مطلب 4849113

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