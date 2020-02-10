به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون فوتبال قرار است ۲۵ اسفند برگزار و جایگزین مهدی تاج در این فدراسیون مشخص شود.

روز گذشته زمان نام نویسی کاندیداهای مختلف برای انتخابات فدراسیون فوتبال به پایان رسید. با ثبت نام ۹ نفر به عنوان کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال، گمانه زنی‌ها برای رسیدن به صندلی خالی ریاست آغاز شده است. محمد حسین قریب، مهدی محمدنبی، حبیب کاشانی، حیدر بهاروند، محمدرضا کلانی، هدایت الله ممبینی، رضا جلالی، امیر مسعود هراتیان و عباس صوفی ۹ نفری هستند که برای این منظور ثبت نام کرده‌اند ولی اسامی نهایی و اصلی بعد از تایید صلاحیت این افراد مشخص می‌شود.

حضور شهردارهای دو کلان شهر (صوفی از همدان و کلانی از مشهد)، دو مدیر بلند پایه فعلی فوتبال و چند مدیر دانه درشت سابق در این انتخابات نشان می‌دهد بازار رقابت در این دوره داغ‌تر از گذشته است.

نگاهی اجمالی به این اسامی این موضوع را متبادر می‌کند که اصلی‌ترین رقابت باید بین محمد حسین قریب و مهدی محمدنبی باشد و با فاصله حبیبب کاشانی به همراه حیدر بهاروند در سطح بعدی قرار می‌گیرند.

گمانه زنی‌ها بیشتر به سمت محمدحسین قریب است مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال است که او را دارای شانسی به مراتب بیشتر از سایر گزینه‌ها برای انتخابات می‌دانند.

قریب در بین گزینه‌ها نزدیک ترین فرد به وزارت ورزش است و در تیم او منصور قنبرزاده و حیدر بهاروند قرار دارند. رابطه خوب قریب با وزارت ورزش و افراد نزدیک به او با تصمیم سازان این وزارتخانه، شواهدی است دال بر تمایل وزارت ورزش و جوانان به انتخاب این گزینه.

اغلب گزینه‌ها حیدر بهاروند رییس سازمان لیگ و سرپرست کنونی فدراسیون که خودش در بین گزینه‌های ریاست قرار دارد را به عنوان یکی از نواب رئیس معرف کرده‌اند که این ناشی از نفوذ او در بین هیات فوتبال استان‌ها و سهولت کار برای گرفتن رای از طریق وی می‌باشد؛ هیات هایی که تعیین کننده ترین عامل در این انتخابات هستند.

مهدی محمد نبی دبیر کل پیشین فدراسیون فوتبال و عضو فعلی هیات مدیره پرسپولیس، یکی از ارکان مدیریت کلان فوتبال در دوران ریاست کفاشیان در فدراسیون بود که وی نیز از نفوذ زیادی در بین اهالی فوتبال برخوردار است و می‌تواند یک رقیب جدی برای قریب باشد. البته گفته می‌شود نبی هم در تیم مدیریتی قریب حضور دارد و در صورت انتخاب قریب، نبی که سابقه کار به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال را هم دارد، مجدداً در این پست گمارده می‌شود.

حیدر بهاروند مرد با نفوذ فوتبال ایران و رئیس کنونی سازمان لیگ، شاید در دوران جدید فوتبال ایران به همان ریاست سازمان لیگ قناعت کند. اغلب نامزدهای ریاست در صورت تصدی این پست، بهاروند را در سمت خود ابقا کرده و همچنان نایب رئیس و مرد با نفوذ در این فوتبال خواهد بود.

بهاروند خودش اعلام کرده در صورت رسیدن به صندلی ریاست فدراسیون فوتبال، از محمود اسلامیان و منصور قنبرزاده در تیم ریاستش به عنون نواب رئیس استفاده می‌کند.

بررسی اجمالی ۹ نامزد انتخاباتی و تیم مدیریتی پیشنهادی آنها نشان می‌دهد در دوره جدید فوتبال ایران هر کدام که رئیس شوند، افرادی مثل بهاروند، اسلامیان و قنبرزاده می‌توانند از افراد تاثیر گذار و تعیین کننده در فوتبال باشند.