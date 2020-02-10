به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز کار ایران، همزمان با برپایی سومین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران به همت مرکز کار ایران، نخستین جشنواره بین‌المللی عکس و فیلم کار ایران از ۱ تا ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد از این رو، در نخستین اقدام، شورای سیاستگذاری رویداد به شرح زیر معرفی شدند:

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، محمود شالویی نویسنده و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در امور پاسداشت زبان فارسی، سعید سمیعی رییس مرکز کار ایران و دبیر نمایشگاه بین المللی کار ایران، سیدحسن سلطانی نقاش و رییس دانشگاه هنر، محمد اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افشین شاهرودی عکاس، شاعر و منتقد ایرانی، رامین اسدی مدیر طرح اشتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد حمزه ای مستندساز، عکاس و کارشناس هنری.

همچنین، سعید سمیعی و محمد حمزه ای از اعضای شورای سیاستگذاری، سمت رییس و دبیری نخستین جشنواره بین المللی عکس و فیلم کار ایران را بر عهده دارند.

مرکز کار ایران (مرجع تخصصی ایجاد بسترهای کار و اشتغال) هدف از برپایی رویداد پیش رو را پرداختن به موضوع کار به عنوان یک موضوع مهم اجتماعی، نمایش واقعیت ها و آگاهی بخشی به جامعه عنوان کرده است که رونق اقتصادی و زندگی بهتری را به صورت متعاقب برای صاحب شغل و جامعه فراهم می آورد.

نخستین جشنواره بین المللی عکس و فیلم کار ایران، با هشت محور شغلی: ۱- آموزشی، فرهنگی و هنری، ۲- اداری و مالی، ۳- امور اجتماعی، ۴- بهداشتی و درمانی، ۵- خدمات، ۶- کشاورزی و محیط زیست، ۷- فنی و مهندسی ۸- فرآوری داده ها را در بر می گیرد و در سه بخش تک عکس، مجموعه عکس و بخش ویژه (نه به کار کودک) برگزار می شود.