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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱

آغاز نخستین جشنواره بین‌المللی عکس و فیلم کار ایران

آغاز نخستین جشنواره بین‌المللی عکس و فیلم کار ایران

نخستین جشنواره بین‌المللی عکس و فیلم کار ایران از ۱ تا ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به همت مرکز کار ایران و همزمان با برپایی سومین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز کار ایران، همزمان با برپایی سومین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران به همت مرکز کار ایران، نخستین جشنواره بین‌المللی عکس و فیلم کار ایران از ۱ تا ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد از این رو، در نخستین اقدام، شورای سیاستگذاری رویداد به شرح زیر معرفی شدند:

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، محمود شالویی نویسنده و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در امور پاسداشت زبان فارسی، سعید سمیعی رییس مرکز کار ایران و دبیر نمایشگاه بین المللی کار ایران، سیدحسن سلطانی نقاش و رییس دانشگاه هنر، محمد اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افشین شاهرودی عکاس، شاعر و منتقد ایرانی، رامین اسدی مدیر طرح اشتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،   محمد حمزه ای مستندساز، عکاس و کارشناس هنری.

همچنین، سعید سمیعی و محمد حمزه ای از اعضای شورای سیاستگذاری، سمت رییس و دبیری نخستین جشنواره بین المللی عکس و فیلم کار ایران را بر عهده دارند.

مرکز کار ایران (مرجع تخصصی ایجاد بسترهای کار و اشتغال) هدف از برپایی رویداد پیش رو را پرداختن به موضوع  کار به عنوان یک موضوع مهم اجتماعی، نمایش واقعیت ها و آگاهی بخشی به جامعه عنوان کرده است که رونق اقتصادی و زندگی بهتری را به صورت متعاقب برای صاحب شغل و جامعه فراهم می آورد.

نخستین جشنواره بین المللی عکس و فیلم کار ایران، با هشت محور شغلی: ۱- آموزشی، فرهنگی و هنری، ۲- اداری و مالی، ۳- امور اجتماعی، ۴- بهداشتی و درمانی، ۵- خدمات، ۶- کشاورزی و محیط زیست، ۷- فنی و مهندسی  ۸-  فرآوری داده ها را در بر می گیرد و در سه بخش تک عکس، مجموعه عکس و بخش ویژه (نه به کار کودک) برگزار می شود.

کد مطلب 4849233

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