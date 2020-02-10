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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۲۹

پس از تعطیلی به دلیل ویروس کرونا

کارمندان شیائومی فعالیت خود را آغاز کردند

کارمندان شیائومی فعالیت خود را آغاز کردند

کارمندان شرکت شیائومی پس از تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، از امروز فعالیت خود را آغاز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا،  ویروس کرونا سبب شده بود واحدهای شیائومی تعطیل  شوند. اما امروز کارمندان این شرکت در محل کار خود حاضر شده اند. به عنوان یک اقدام امنیتی در مقابله با کرونا تمام کارمندان شرکت از ماسک و مواد ضدعفونی کننده استفاده می کنند.

شیائومی یکی از نخستین شرکت هایی است که امروز فعالیت خود را از سر گرفته است. وانگ تنگ مدیر محصولات این شرکت یک بسته مراقبت در برابر کرونا برای هر کارمند در نظر گرفته است.

او در پستی در وب سایت ویبو اعلام کرد این بسته شامل ۲ ماسک بهداشتی، اسپری ضدعفونی کننده دارای الکل و یک ماده پاک کننده است.

کد مطلب 4849402

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