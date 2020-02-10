محدودیت های ترافیکی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صالح پور در تشریح ممنوعیت و محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن در بندرعباس گفت: مراسم با شکوه راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن با حضور و شرکت حداکثری اقشار مختلف مردم از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۲ بهمن برگزار و تاساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با هدف تسهیل در آمد و شد و هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم از ساعت ۲۴ دوشنبه ممنوعیت توقف در طول بلوار ساحلی حد فاصل خیابان خورشیلات تا تقاطع خیابان بهادر جنوبی اجرا و از ساعت ۵ صبح روزسه شنبه ۲۲ بهمن ممنوعیت تردد درمسیر مذکور و طول بلوار شهید چمران اجرا می‌شود.

این مسئول انتظامی مسیرهای جایگزین برای تردد وسایل نقلیه خودروی و موتوری در زمان اجرای این مراسم رابلوار امام خمینی (ره)، بلوار امام حسین (ع)، بلوار جمهوری اسلامی، بلوار پاسداران و بلوار شهید رجایی عنوان کرده و اظهارداشت: شهروندان و رانندگان عزیز وسایل نقلیه می‌بایست ضمن همکاری بیش از پیش با نیروی انتظامی و مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی برای تردد در این مقطع زمانی از این مسیرهای اعلامی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری خوب شهروندان بویژه رانندگان وسایل نقلیه موتوری و خودرویی با پلیس در اجرای منظم و با شکوه این گونه مراسم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هرگونه تردد و توقف وسایل نقلیه در زمان تعیین شده در محدوده اجرای طرح ترافیکی ممنوع می‌باشد عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تردد یا توقف خودرو در این مسیر با متخلفان برابر قانون رفتار و ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه آنان با استفاده از جرثقیل حمل و به پارکینگ انتقال می‌دهند.