افتضاح امنیت سایبری در انتخابات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، اولین بار یک متخصص فناوری در رژیم اشغالگر قدس به نام ران بار زیک که در شرکت وریزون مدیا کار می‌کند متوجه این سهل انگاری و افشای اطلاعات خصوصی کاربران شد.

وی در زمان بررسی امنیتی اپلیکیشن یادشده که Elector نام دارد از آسیب پذیری امنیتی آن مطلع شد. این برنامه که توسط شرکت Elector Software برای استفاده حزب لیکود طراحی و عرضه شده، برای ثبت اطلاعات رأی دهندگان و بررسی میزان آرای ثبت شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس رهبری حزب لیکود را بر عهده دارد.

البته مشخص شده این اپلیکیشن مشکلات امنیتی متعددی دارد که علاوه بر افشای اطلاعات خصوصی ۶.۵ میلیون رأی دهنده صهیونیست ثبت شده، به افراد امکان می‌دهد بدون کسب رضایت دیگران شماره‌های همراه آنها را برای ارسال خبر از طریق این اپلیکیشن ثبت کنند. این اپلیکیشن برای بارگذاری از وب سایت elector.co.il در دسترس بوده است.

نقص برنامه الکتور دسترسی همگانی به نام کامل، آدرس، شماره تلفن، سن، جنسیت، اولویت‌های سیاسی، شناسه‌های کاربری، کلمات عبور تمامی این ۶.۵ میلیون نفر را از طریق مرورگرهای اینترنتی بدون نیاز به تخصص یا ابزار خاصی ممکن می‌کند و یک افتضاح امنیت سایبری برای نتانیاهو و حزب لیکود محسوب می‌شود. تعداد دقیق این افراد هک شده ۶۴۵۳۲۵۴ نفر است.

در حال حاضر، وب سایت رسمی این اپلیکیشن از دسترس خارج شده، و اطلاعات آن از کش موتور جستجوهای مشهور پاک شده است تا از سرقت بیشتر این اطلاعات جلوگیری شود. پیش از این رویدادهای مشابهی در شیلی و اکوادور نیز رخ داده است.