به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲۴۴ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدعلی کینژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
کینژاد، ضمن گرامیداشت ایامالله دهه فجر گفت: با توجه به همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها، بر برقراری تعامل و همکاری میان وزارت بهداشت و هیئت عالی جذب تأکید داریم.
در ادامه جلسه، با توجه به پیشنهاد دکتر نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر انتخاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد موافقت اعضاء جلسه قرار گرفت.
اعضا در ادامه جلسه، مقرر کردند نقل و انتقال اساتید گروه معارف قبل از موافقت مبدأ و مقصد، با نظارت و تأیید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها انجام شود، همچنین جلسات هیئتهای اجرایی جذب دانشگاهها تنها با حضور رئیس دانشگاه و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها رسمیت پیدا میکند.
در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیئتهای اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کارگروه مشترک فرهنگستانها و دانشگاه های صنعتی شریف، ارومیه، کشاورزی و منابع طبیعی ساری، بینالمللی امام خمینی(ره)، علوم پزشکی اراک، علوم پزشکی ارومیه، آزاد استان تهران، منطقه ۶ طرح آمایش آموزش عالی کشور تأیید صلاحیت شدند.
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