تیراندازان برتر اصحاب رسانه قزوین مشخص شدند

محمد کشاورز اظهار داشت: به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سازمان بسیج رسانه استان قزوین مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی و تپانچه را برگزار کرد.

وی افزود: این دوره از مسابقات تیراندازی با حضور ۲۷ نفر از اصحاب رسانه در سالن الغدیر قزوین برگزار شد.

رئیس بسیج رسانه استان قزوین بیان کرد: در پایان این رقابت‌ها، سحر علیخانی از خبرگزاری برنا در رشته تپانچه و بذرگری از خبرگزاری مهر در تفنگ بادی به ترتیب به عناوین اول و دوم دست یافتند.

وی یادآور شد: همچنین حمزه‌ای از صبح قزوین و امیرحسین عجمی پور از روزنامه توسعه در رشته تفنگ بادی مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.