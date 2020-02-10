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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۳۶

رئیس بسیج رسانه استان قزوین:

تیراندازان برتر اصحاب رسانه قزوین مشخص شدند

تیراندازان برتر اصحاب رسانه قزوین مشخص شدند

قزوین- رئیس بسیج رسانه استان قزوین گفت: نفرات برتر مسابقات تیراندازی اصحاب رسانه استان قزوین در بخش تفنگ بادی و تپانچه مردان و زنان مشخص شدند.

محمد کشاورز اظهار داشت: به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سازمان بسیج رسانه استان قزوین مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی و تپانچه را برگزار کرد.

وی افزود: این دوره از مسابقات تیراندازی با حضور ۲۷ نفر از اصحاب رسانه در سالن الغدیر قزوین برگزار شد.

رئیس بسیج رسانه استان قزوین بیان کرد: در پایان این رقابت‌ها، سحر علیخانی از خبرگزاری برنا در رشته تپانچه و بذرگری از خبرگزاری مهر در تفنگ بادی به ترتیب به عناوین اول و دوم دست یافتند.

وی یادآور شد: همچنین حمزه‌ای از صبح قزوین و امیرحسین عجمی پور از روزنامه توسعه در رشته تفنگ بادی مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

کد مطلب 4849690

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