  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۲۵

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان:

غلظت گرد و خاک در ریگان به ۲۰ برابر حد مجاز رسید

غلظت گرد و خاک در ریگان به ۲۰ برابر حد مجاز رسید

کرمان - مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان میزان آلودگی هوای شهرستان ریگان طی روز گذشته و امروز را ۲۰ برابر حد مجاز ذکر کرد.

مجید سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع طوفان شن در شرق استان کرمان به ویژه شهرستان ریگان بیان داشت: در اثر طوفان مدارس شهرستان ریگان در همه مقاطع امروز تعطیل بودند.

وی افزود: طبق آخرین گزارشات ۱۵۰ روستا درگیر طوفان شده همچنین بر اثر طوفان راه‌های ارتباطی ۵۰ روستا نیز مسدود شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: طوفان شن به مزارع جو، گندم و همچنین برخی از زیرساخت‌ها و تأسیسات خسارت وارد کرده که در حال برآورد میزان خسارت هستیم.

سعیدی با بیان اینکه امروز ادارات در شهرستان ریگان فعال و طبق معمول ساعات کاری فعالیت داشتند، تصریح کرد: روز گذشته ادارات دولتی از ساعت ۱۲ ظهر به بعد تعطیل شدند اما امروز تعطیلی نداشتیم.

وی گفت: بر اساس گزارشات اعلام شده میزان آلودگی روز گذشته و امروز ۲۰ برابر حد مجاز بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: این وضعیت تا روز چهارشنبه در استان کرمان ادامه دارد ضمن اینکه شهرستان فهرج نیز درگیر طوفان شن است اما شدت طوفان این منطقه کمتر از ریگان است.

کد مطلب 4849774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها