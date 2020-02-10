هیچ تخلفی در پذیرش دانشجوی پزشکی پیدا نشد/ تاکید بر عدالت آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی اکبر حق دوست، در نشست خبری که به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر در وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به اینکه مباحث علمی در دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل اینکه بر روی انسان تمرکز دارند با مفاهیم اخلاقی عجین شده و از حساسیت بالایی برخودار هستند، گفت: به دلیل شتاب بالای سرعت تغییرات پزشکی، دانشجویان این حوزه باید قدرت خودتوانمند سازی و خود شکوفایی را کسب کنند و وسعت آموخته های آنها بسیار بالاست.
وی افزود: حوزه آموزش علوم پزشکی شاید از نظر اندازه کمی کوچکتر از دیگر حوزههای آموزش عالی باشد؛ اما اهمیتی ویژه دارد. تحصیلات تکمیلی بهدلیل انبوه جمعیت و حساسیت ارائه خدمت در حین آموزش، نیاز به دقت بسیار زیادی دارد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هیچ علومی مانند پزشکی نیست که شیفت و کشیک طولانی داشته باشد. دانشآموختگان ما باید در اقصینقاط کشور خدمت کنند، این امر یکی دیگر از خصوصیات منحصربهفرد پزشکی است.
حق دوست تصریح کرد: هیچ رشتهای جز پزشکی، تعهد خدمت در مناطق محروم ندارد. اعداد و ارقام در درجه اول اهمیت نیستند و باید عدالت و کیفیت آموزش را مد نظر قرار دهیم. ترجمان عدالت آموزشی در علوم پزشکی، بحث آمایش سرزمینی است.
وی با اشاره به تعهد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: کلانمناطق در کشور شکل گرفتهاند، اکنون ۱۰ کلانمنطقه داریم و امیدواریم در آینده هر کلانمنطقه تمام موارد آموزشی و درمانی را در خود متبلور کند و تمام آنها توان تربیت و ارائه خدمت مشابهی داشته باشند.
به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، تمرکززدایی از تهران از جمله برنامههای معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهشمار میرود. البته صلاح نیست در تمام کلانمناطق، یکسان هزینه کنیم. باید جذب دانشجویان بومی در هر کلانمنطقه را پررنگ کنیم؛ البته این اتفاق بهمعنای حصار نیست تا دادوستدی بین کلانمناطق شکل نگیرد. عدالت آموزشی را بهصورت جدی دنبال میکنیم. نقشه آمایش را پیش میبریم تا دانشگاهها، ماموریتهای مجزا و در عین حال هارمونیک و سازگاری داشته باشند.
وی افزود: مشخص کردهایم تا ۱۰ سال آینده به چه تعداد دانشجو در رشتههای مختلف پزشکی احتیاج داریم تا توازن شکل بگیرد.
حق دوست گفت: ارتقای کیفیت هدف دیگر معاونت آموزش پزشکی است؛ بهرهمندی بهینه از توان استادان و تعامل بین معاونتهای مختلف را مد نظر داریم تا گفتوگوی مطلوبتری برقرار شود.
وی ادامه داد: در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ دانشگاههای علوم پزشکی رتبهبندی شدند. امیدوارم تا پایان سال جاری سومین ارزیابی دانشگاههای علوم پزشکی را داشته باشیم. برای ایجاد رقابت سازنده در راستای توسعه کیفیت، استانداردهایی وضع کردیم و فاصله دانشگاهها با استانداردها را سنجیدیم. اکنون میدانیم هر بیمارستان آموزشی چه نقاط ضعف و قوتی دارد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: باید واگذاری اختیارات به دانشگاهها را تسریع کنیم؛ البته نظارت بر و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی را نیز انجام میدهیم. اعتباربخشی نیز با روند مناسبی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت جزو نخستین وزارتخانههایی بود که آموزشهای مهارتی را جدی گرفت. مرکز آموزشهای مهارتی وظیفه دارد انجمنها، سمنها و دانشگاههای علوم پزشکی چه دولتی و چه غیر دولتی را طبق متدولوژی واحدی در راستای آموزشهای مهارتی تئوریک و عملی یاری کنند. این مرکز، مدارک معتبر و اعتبارسنجی شدهای را بعد از برگزاری دورههایی از مردم عادی تا دکتری ارائه میدهد.
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات مطالعات راهبردی آموزش (نصر) تاسیس شده و وظیفه تسریع پژوهش، اقتصاد آموزش و صدها موضوع دیگر در حوزه آموزش علوم پزشکی را برعهده دارد. این مرکز توانسته بیش از ۲۵۰ طرح تحقیقاتی را مصوب کند و ۸۰۰ طرح تحقیقاتی دریافت کرده است. یکی از مزیتهای این طرح این است که مجریانی در سراسر کشور دارد و تمام قراردادها بهصورت شفاف برای همه قابل رویت است.
حق دوست بیان کرد: در این مرکز برای مسائل غامضی مانند کنکور، تغییرات آموزش بر مبنای پیشرفت تکنولوژی، ایجاد رشتههای جدید و غیره نیز برنامهریزی میشود.
وی یادآور شد: شفافیت همراه با پاسخگویی است و از این اتفاق استقبال میکنیم. باید صدای دانشجویان را نهفقط به شکل نامه و اعتراض بشنویم؛ بلکه دانشجویان باید در چارچوب ساختار اداری وارد تصمیمگیریها شوند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه، توزیع نامناسب پزشک و اجرایی نشدن آمایش سرزمینی توضیح داد: کمبود پزشک مفهوم نسبی است. در شهر بابک فقط ۳.۵ متخصص داشتیم، در پایان دوره مدیریتم ۱۴ متخصص در آنجا وجود داشت. این اتفاق در سراسر کشور رخ داده است. بیش از ۱۰ متخصص در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که تمامی آنها برای شهر زاهدان نیست.
وی گفت: توقع مردم در بسیاری مواقع منطقی است و گاهی از روی ناآگاهی توقع زیادی دارند. در هیچکجای دنیا میزان ارائه خدمات سلامت متناسب با انتظارات مردم نیست؛ حتی در کشورهای توسعهیافته، صف دریافت خدمات درمانی طولانیتر از کشور ماست.
وی ادامه داد: ۱۹۰ متخصص و ۳۱۰ فوق تخصص بهعنوان عضو هیئت علمی بالینی به سیستم آموزشی و درمانی کشور اضافه شدهاند.
حق دوست در پاسخ به سوالی درباره حذف کنکور گفت: کنکور بحث وزارت بهداشت، علوم و آموزش و پرورش نیست؛ بلکه معضلی اجتماعی است، سهم کنکور در سبد خانوار قابل توجه است. حضور شرکتها و موسسات توانمندسازی کنکور در تلویزیون از برنامههای سلامت خیلی بیشتر است. پیچیدن نسخهای معجزهآسا در این زمینه غیرممکن بهنظر میرسد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات زیادی در این زمینه برگزار کرده؛ اما همچنان فشار روانی روی داوطلبان و خانوادهها وجود دارد و از طرفی بازار کار برای بسیاری از رشتهها مهیا نیست.
وی یادآور شد: مطالعات عمیقی در بحث کنکور انجام دادهایم. مجلس مصوب کرد کنکور حذف شود؛ اما تا زمانی که ساختار اجتماعی و فرهنگی فراهم نشود، چنین موضوعی امکانپذیر نیست.
حق دوست درباره سهمیهها تصریح کرد: تصمیم بر آن شد شورای عالی انقلاب فرهنگی در اینباره موضع نهایی را اعلام کند. امیدوارم این شورا با توجه به اهمیت و فوریت موضوع، تصمیمی مدبرانه اتخاذ کند تا در کنکور سال بعد لحاظ شود. احتمالا برخی سهمیهها اصلاح یا تعدیل خواهند شد.
وی درباره تخلف در پذیرش دانشجوی علوم پزشکی گفت: تاکنون هیچ تخلفی در پذیرش دانشجوی علوم پزشکی و صندلیفروشی از طریق کنکور گزارش و پیدا نشده است. در انتقال دانشجو از خارج به داخل شامل دانشجویان محصل در دانشگاههای زیرمجموعه وزارت بهداشت، کنترلهای بسیار دقیقی انجام میشود. خبرنگاران میتوانند هر زمان به وزارت بهداشت بیایند و روند انتقال را مشاهده کنند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره نظام رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: این اتفاق تاثیری در اختصاص منابع ندارد و صرفا دانشگاههای برتر تشویق میشوند. دانشگاههای کرمانشاه و همدان در حوزه جذب دانشجوی خارجی گوی سبقت را از دانشگاههای بزرگ ربودهاند. طبیعی است دانشگاه کرمانشاه با جذب ۴۰۰ دانشجوی خارجی از کشورهای مختلف باید مورد تشویق قرار بگیرد.
وی ادامه داد: بعضی از بیمارستانها در نظام رتبهبندی مشروط میشوند که بعد از یک سال بررسی میشوند، آنهایی که شرایط حداقلی را فراهم نکنند از حالت آموزشی خارج میشوند.
معاون آموزشی وزیر بهداشت تاکید کرد: تعداد مصاحبههای داوطلبان متقاضی ورود به داخل را برای کاهش استرس خانواده ها افزایش دادهایم و از ۳۰ مصاحبه در هفته به بیش از ۱۰۰ مصاحبه رساندهایم.
وی در مورد بومیگزینی خاطرنشان کرد: بومیگزینی قانون مجلس است و باید ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش را به خود اختصاص دهد، به این دلیل است که همان زمان اعلام کردیم شدنی نیست؛ چون در برخی استانها اصلا تعداد متقاضیان به ۳۰ درصد نمیرسد.
حق دوست در خصوص آمار دانشجویان خارجی محصل در کشور گفت: ۲ هزار و ۶۳۸ دانشجوی خارجی در ایران تحصیل میکنند. بسته آمایشی، یکی از موارد بسته تحول ماست. افزایش ۶ برابری تعداد دانشجویان خارجی، بحث مرجعیت علمی، برگزاری عمده آزمونها بهصورت الکترونیک از دیگر عناوین بسته تحول بهشمار میرود.
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