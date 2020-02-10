خاطرات خوبی از عربستان دارم/ العین تیم قدرتمندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار سپاهان ایران با العین امارات در لیگ قهرمانان آسیا گفت: فوتبال جای قشنگی‌هاست. فوتبال جایی است که هواداران ملت‌ها را به هم نزدیک می‌کند. شما در این رقابت‌های بزرگ فوتبال می‌بینید که با هم نمی‌توانند صحبت کنند اما خود فوتبال زبان همه آنهاست. خواهش من این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد میزبانی‌ها یک تجدید نظر بکند، ما میزبانیم اما باید برویم ازبکستان. یا تیم‌های عربی که برای میزبانی از ما باید به بحرین بروند. این موضوع ملت‌ها و هواداران را از هم دور می‌کند. من این خواهش را از کنفدراسیون فوتبال آسیا دارم.

سرمربی سپاهان ادامه داد: خود من چندین بار به عربستان رفته‌ام. خاطرات خیلی خوبی دارم مخصوصاً برای زیارت. یقیناً تیم‌های سعودی نیز زمانی که به ایران آمده‌اند بعد از بازی با خاطرات خوبی رفته‌اند.

قلعه نویی درباره بازی با العین اظهار داشت: ما می‌دانیم العین تیم بسیار خوبی است مخصوصاً در این ۶ هفته گذشته وقتی مربی این تیم تغییر کرده است. آنها روی ۵۰ متر رو به جلو خیلی خطرناک هستند بخصوص جناح راست آنها. روی نقاط ضعف تیم العین کار کردیم. ما هم تیم سپاهان هستیم و یکی از تیم‌های پرافتخار لیگ قهرمانان آسیا با ۱۲ حضور در این رقابت‌هاست. امیدوارم مسائل تاکتیکی را که در این ۳-۴ روز روی آن کار کردیم بازیکنان بتوانند در زمین پیاده کنند. اما حقیقت بازی زمانی است که داور سوت را می‌زند. به قول آقای فرگوسن، نتیجه بازی در زمین مشخص می‌شود و نه در نشست خبری.

وی در مورد غیبت ۴ ساله سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا و احساس شخصی سرمربی در مورد حضور دوباره در این مسابقات گفت: به هر حال همه تیم‌های بزرگ دنیا، برای نمونه منچستریونایتد بعد از فرگوسن یا میلان ایتالیا، ممکن است در بعضی از سال‌ها دچار مشکل شوند. قشنگی فوتبال این است که برای مثال منچستر یونایتد با آن عظمت بعد از چند سال به وضعیت ایده آل بازنگشسته است. ولی ما خیلی خوشحالیم که توانستیم در کمترین زمان سپاهان را به شرایط آرمانی‌اش بازگردانیم. می‌دانم و مطمئنم که هفته به هفته شرایط بهتری را در سپاهان پیدا می‌کنیم و امیدوارم فردا هم بازی خیلی خوبی انجام شود.

قلعه نویی در مورد فشردگی برنامه سپاهان در این هفته‌ها بیان کرد: دوستانی که از کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور دارند خودشان را جای ما بگذارند، ما ۳ هفته باید دور از چشم تماشاگرانمان و بیرون از خانه بازی کنیم. به هر حال من ۲۰ سال است مربی هستم و این برای یک مربی شرایط سختی را به وجود می‌آورد چون اعتقاد داریم تماشاگران سرمایه اصلی فوتبال هستند و دوست داریم جلوی تماشاگرانمان بازی کنیم. ۳ هفته دوری خیلی سخت است ولی ما با توجه به آمادگی خوب تیم خود مطمئنیم این ۳ بازی را به نحو احسن انجام می‌دهیم اما به هر حال نتیجه نزد خداست.

سرمربی سپاهان در پاسخ به سئوالی خبرنگاری درباره حضور ۱۲ هزار نفری تماشاگران العین در بازی قبلی و احتمال حضور تماشاگران بیشتر برابر سپاهان تصریح کرد: همه قوانین فوتبال در دنیا برای این است که یک، فوتبال زیبا و دو، فوتبال گل داشته باشد، برای اینکه تماشاگر بیاید. خود من تجربه مربیگری در جایی داشتم که ۱۲۰ هزار تماشاگر آمده، ۱۰ برابر تیم شما. این قشنگی فوتبال است. در کشور خودمان در همین سپاهان گاهی اوقات ۸۰ هزار تماشاگر به ورزشگاه می‌آید.