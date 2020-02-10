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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۴۴

لاریجانی:

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخگوی حرف‌های بیهوده ترامپ است

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخگوی حرف‌های بیهوده ترامپ است

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط با نوع حضور و رفتار خودشان، دشمن را کاملاً مایوس کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن، این روز را متعلق به ملت ایران دانست و تصریح کرد: ملت ایران در ۲۲ بهمن ماه، عزت و عظمت خود را تامین کرد، لذا هر چه راهپیمایی ۲۲ بهمن، با شکوه‌تر و باعظمت‌تر باشد؛ شکوه و عظمت ملی کشور را تامین خواهد کرد.

وی افزود: امسال این راهپیمایی وجه دیگری نیز دارد؛ در مقابل شرایط سختی که آمریکایی‌ها برای ایران فراهم کرده اند و با توجه به شهادت سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی و همچنین مشاهده برخی نکات در سخنرانی اخیر ترامپ در پارلمان آن کشور که چقدر بی ادبانه نسبت به ملت ایران و شخصیت محبوب ما سردار سلیمانی حرف زد، حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخگوی حرف‌های بیهوده ترامپ نسبت به ملت ایران و آن عزیز سفر کرده است.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه؛ تامین کننده استقلال و عزت ملی کشور است.

وی افزود: برگزاری هر چه باشکوه‌تر این راهپیمایی کمک به سرافرازی ملت ایران، مسیری که باید طی شود و همچنین امنیت ملی کشور است.

لاریجانی هوشمندی ملت ایران را مثال زدنی خواند و تاکید کرد: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط با نوع حضور و رفتار خودشان، دشمن را کاملاً مایوس کرده اند و انشالله فردا نیز چنین خواهد شد.

کد مطلب 4849971

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