به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن، این روز را متعلق به ملت ایران دانست و تصریح کرد: ملت ایران در ۲۲ بهمن ماه، عزت و عظمت خود را تامین کرد، لذا هر چه راهپیمایی ۲۲ بهمن، با شکوه‌تر و باعظمت‌تر باشد؛ شکوه و عظمت ملی کشور را تامین خواهد کرد.

وی افزود: امسال این راهپیمایی وجه دیگری نیز دارد؛ در مقابل شرایط سختی که آمریکایی‌ها برای ایران فراهم کرده اند و با توجه به شهادت سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی و همچنین مشاهده برخی نکات در سخنرانی اخیر ترامپ در پارلمان آن کشور که چقدر بی ادبانه نسبت به ملت ایران و شخصیت محبوب ما سردار سلیمانی حرف زد، حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخگوی حرف‌های بیهوده ترامپ نسبت به ملت ایران و آن عزیز سفر کرده است.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه؛ تامین کننده استقلال و عزت ملی کشور است.

وی افزود: برگزاری هر چه باشکوه‌تر این راهپیمایی کمک به سرافرازی ملت ایران، مسیری که باید طی شود و همچنین امنیت ملی کشور است.

لاریجانی هوشمندی ملت ایران را مثال زدنی خواند و تاکید کرد: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط با نوع حضور و رفتار خودشان، دشمن را کاملاً مایوس کرده اند و انشالله فردا نیز چنین خواهد شد.