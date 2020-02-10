به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت عصر دوشنبه در آئین افتتاح ساختمان جدید استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه تعیین استاندارد و نظارت بر حسن اجرای آن برای افزایش سطح کیفی جامعه ضروری است اظهار داشت: با استاندارد سازی کالا و محصولات به دنبال توسعه تولیدات داخلی هستیم.

پیروزبخت با انتقاد از تقلب در برخی تولیدات عنوان داشت: ضروری است که همه محصولات در آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد مورد بررسی قرار بگیرند و برای سنجش استاندارد کالاها به تجهیز آزمایشگاه‌ها نیازمند هستیم که در این زمینه طی سال‌های اخیر شاهد سیر نزولی اعتبارات در این موضوع بوده‌ایم.

رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص پروژه‌های ساختمانی سازمان استاندارد بیان داشت: در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۴ پروژه ساختمانی این سازمان به صورت نیمه تمام یا در ابتدای کار بود که ۴ پروژه ساختمانی دیگر هم به آن اضافه شد اما با حمایت استانداران و تلاش‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت گرفت، موفق شدیم ۱۴ طرح یادشده را به بهره برداری برسانیم و ۴ پروژه دیگر نیز در حال نهایی شدن است.

وی گفت: توسعه اقتصادی کشور با زیربنای استاندارد رونق می‌گیرد و با ارتقای کیفیت تولیدات اقتصادی از طریق تقویت استاندارد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد و باید اذعان داشته باشیم که به دنبال بزرگ شدن ساختمان استاندارد نیستیم بلکه نیازمند تجهیز و به روز شدن تجهیزات می‌باشیم تا بتوانیم وظیفه محول شده را به بهترین نحو انجا م دهیم.