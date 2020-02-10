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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۰۳

لیگ قهرمانان آسیا؛

باخت شهرخودرو مقابل الهلال عربستان

باخت شهرخودرو مقابل الهلال عربستان

تیم فوتبال شهرخودرو مشهد در نخستین بازی آسیایی خود مقابل الهلال عربستان قهرمان فصل گذشته آسیا تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرخودرو ایران از ساعت ۱۸:۱۰ امروز دوشنبه در نخستین بازی آسیایی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان به مصاف الهلال عربستان رفت که این مسابقه با شکست دو بر صفر نماینده ایران همراه بود.

در این بازی که در شهر دبی امارات و از گروه B لیگ قهرمانان برگزار شد، کاریو (۴۵) و گومز (۶۹) برای الهلال در این مسابقه گلزنی کردند.

شهرخودرو در حالی تن به شکست مقابل الهلال داد که برای اولین بار در این مسابقات شرکت می کند و نماینده عربستان نیز موفق شده بود قهرمانی فصل گذشته این رقابت ها را از آن خود کند.

کد مطلب 4850065

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