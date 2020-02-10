به گزارش خبرنگار مهر، جاسم موسی پور عصر امروز دوشنبه در صحن علنی شورای کلان‌شهر اهواز اظهار کرد: ما امروز در جنگ تمام‌عیار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هستیم و پیروزی در ابعاد مختلف این جنگ محقق نمی‌شود مگر با وحدت بین مسئولان مختلف کشوری، استانی و شهرستانی.

وی با بیان اینکه مسئولان شاید هر کدام به صورت جداگانه عملکرد خوبی داشته باشند، افزود: گاهی شاهد این هستیم که در عرصه فعالیت‌های گروهی عملکرد خوبی نداشته‌اند.

عضو شورای کلان‌شهر اهواز بیان کرد: ما در بحث «آب و فاضلاب» وارث عقب‌افتادگی‌هایی هستیم، شاید در این زمینه تقصیری نداشته باشیم چرا که به واسطه طرح‌هایی که توسط شهرداری و آبفای اهواز در حال انجام است این شهر به کارگاه پروژه‌های عمرانی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه اکنون با چنگ و دندان پروژه‌ها را فعال نگه داشته‌ایم، بیان کرد: گاهی برای عدم تعطیلی پروژه‌ها کار فعالیت این پروژه‌ها به شورای تأمین رسیده است.

موسی پور عنوان کرد: برای اینکه به عنوان موکلین مردم شرمنده آنها نشویم با سختی پروژه‌ها را اجرا می‌کنیم.

عضو شورای شهر اهواز گفت: در بحث سیل و یا آب‌گرفتگی اخیر فاضلاب وارد خانه‌های مردم شد و برخی از محلات مرکز استان را به میدان جنگ تبدیل کرد.

وی بیان کرد: اکنون در زمینه آبفا در اهواز ۵۰ نقطه بحرانی مشخص شده که بر اساس این طرح کار هر یک از نهادها مشخص شده است.

وی بیان کرد: منابع آبفا و شورای شهر اهواز محدود است و می‌طلبد همه برای حل این مشکلات تلاش کنند.