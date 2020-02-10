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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۲:۱۴

عضو شورای کلان‌شهر اهواز:

حل ابر بحران‌های اهواز نیازمند همگرایی بین بخشی است

حل ابر بحران‌های اهواز نیازمند همگرایی بین بخشی است

اهواز- عضو شورای کلان‌شهر اهواز گفت: برای حل ابر بحران‌هایی که امروز میراث دار آن در شهر اهواز هستیم، نیازمند همگرایی بین بخشی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم موسی پور عصر امروز دوشنبه در صحن علنی شورای کلان‌شهر اهواز اظهار کرد: ما امروز در جنگ تمام‌عیار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هستیم و پیروزی در ابعاد مختلف این جنگ محقق نمی‌شود مگر با وحدت بین مسئولان مختلف کشوری، استانی و شهرستانی.

وی با بیان اینکه مسئولان شاید هر کدام به صورت جداگانه عملکرد خوبی داشته باشند، افزود: گاهی شاهد این هستیم که در عرصه فعالیت‌های گروهی عملکرد خوبی نداشته‌اند.

عضو شورای کلان‌شهر اهواز بیان کرد: ما در بحث «آب و فاضلاب» وارث عقب‌افتادگی‌هایی هستیم، شاید در این زمینه تقصیری نداشته باشیم چرا که به واسطه طرح‌هایی که توسط شهرداری و آبفای اهواز در حال انجام است این شهر به کارگاه پروژه‌های عمرانی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه اکنون با چنگ و دندان پروژه‌ها را فعال نگه داشته‌ایم، بیان کرد: گاهی برای عدم تعطیلی پروژه‌ها کار فعالیت این پروژه‌ها به شورای تأمین رسیده است.

موسی پور عنوان کرد: برای اینکه به عنوان موکلین مردم شرمنده آنها نشویم با سختی پروژه‌ها را اجرا می‌کنیم.

عضو شورای شهر اهواز گفت: در بحث سیل و یا آب‌گرفتگی اخیر فاضلاب وارد خانه‌های مردم شد و برخی از محلات مرکز استان را به میدان جنگ تبدیل کرد.

وی بیان کرد: اکنون در زمینه آبفا در اهواز ۵۰ نقطه بحرانی مشخص شده که بر اساس این طرح کار هر یک از نهادها مشخص شده است.

وی بیان کرد: منابع آبفا و شورای شهر اهواز محدود است و می‌طلبد همه برای حل این مشکلات تلاش کنند.

کد مطلب 4850145

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