به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ شهر زنوز، با حضور امام جمعه مرند، معاون استاندار آذربایجان شرقی، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان و خیرین افتتاح شد.

امام جمعه مرند در این مراسم با اشاره به نقش مردم و خیرین در راه اندازی این پایگاه ابراز داشت: احساس مسئولیت مردم، کارها را به پیش می‌برد و فرهنگ نوع دوستی و این اراده باید به سایر شهرها هم منتقل شود.

حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده تاکید کرد: نباید منتظر این باشیم که دولت وارد عمل شود، باید خود مردم حرکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت سلامت جامعه اظهار داشت: سلامت و امنیت جامعه بسیار مهم است، امنیت این جامعه با اهدای خون شهدا به دست آمده است و این کشور باید به الگوی برای کشورهای دیگر دنیا تبدیل شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند نیز در این مراسم اظهار داشت: ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی خیرین و مردم برای احداث و راه اندازی این پایگاه هزینه شده است که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز از سوی دولت برای تجهیز این پایگاه هزینه شده است.

صمد طاهری افزود: پیش از این قرار بود یکی از پایگاه‌های شهرستان به این مکان منتقل شود، اما با توجه به شاخص جمعیتی و توریستی بودن شهر زنوز، تصمیم به این شد که یک پایگاه مستقل در این شهر احداث شود.

وی تاکید کرد: کلنگ احداث این پایگاه ۱۵ اردیبهشت ماه به زمین زده شد و در کمترین زمان در ۱۵ مردادماه امسال آماده بهره برداری شد.

همچنین شهردار زنوز در این مراسم با تقدیر از حمایت خیرین و مردم برای احداث این پایگاه، عنوان کرد: افتتاح پایگاه فوریت‌های پزشکی شهر زنوز نمود عینی اتحاد مسئولین و مردم است.

مقدم زاده افزود: جمعیت خیرین زنوز در اجرای این پروژه نقش بسیار مهمی داشتند، مرکز فوریت‌های پزشکی استان نیز بسیار در راه اندازی این پایگاه همکاری کردند.

رحمانی، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: طبق شاخصه‌های کشوری، امکان اعطای مجوز به احداث این پایگاه وجود نداشت، اما حضور و مشارکت مردم و خیرین، شرایط اعطای مجوز احداث این پایگاه فوریت‌های پزشکی را فراهم کرد.