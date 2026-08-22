به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی استعدادهای برتر تکواندو آقایان خراسان‌شمالی جمعه در بجنورد با حضور ۳۰ تکواندوکار برگزار شد و نفرات برتر برای حضور در هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور معرفی شدند.

تکواندوکاران حاضر در دو بخش کیورگی و پومسه برای کسب سهمیه حضور در المپیاد ملی به میدان رفتند و در نهایت ۹ تکواندوکار در بخش کیورگی و ۲ ورزشکار در بخش پومسه موفق شدند عنوان نفرات برتر را از آن خود کنند.

مسابقات انتخابی استعدادهای برتر تکواندو آقایان خراسان‌شمالی با حضور ۳۰ شرکت‌کننده در کمپ تیم ملی تکواندو بجنورد برگزار شد؛ رویدادی که با استقبال مربیان و مسوولان هیات همراه بود و سطح فنی قابل قبولی از سوی شرکت‌کنندگان به نمایش گذاشته شد.

در پایان این مسابقات و در بخش کیورگی، ۹ تکواندوکار برتر استان به عنوان منتخبان نهایی معرفی شدند.

بر این اساس، مهدی ایزانلو، جواد امیدبخش، جواد قربان‌زاده، امیررضا فرهمند، امیرمحمد مهرپویان، امیرمهدی تیزرو، طاها کرمیان، طاها دوراندیش و محمدحسن تقی‌زاده توانستند با عملکردی موفق در جدول رقابت‌ها، جواز حضور در المپیاد استعدادهای برتر کشور را کسب کنند.

در بخش پومسه نیز ۲ چهره برتر استان معرفی شدند. در رده نونهالان، ایلیا احمدآبادی و در رده نوجوانان، عرشیا سرحدی به عنوان نفرات برتر این بخش شناخته شدند.

به این ترتیب، ترکیب منتخب خراسان شمالی برای حضور در هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور کامل شد و این ورزشکاران باید خود را برای رقابت‌های مهم پیش‌رو آماده کنند.

هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور از ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه به میزبانی استان زنجان برگزار خواهد شد.