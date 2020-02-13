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۲۴ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۱۰

به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی؛

کمپین «لشگر عشق» به کشورهای خاورمیانه رسید

کمپین «لشگر عشق» به کشورهای خاورمیانه رسید

کمپین اجرای سرود «لشگر عشق» به مناسبت چهلمین روز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی همزمان در ۴۰ شهر ایران در کشورهای سوریه، عراق، فلسطین و لبنان نیز برگزار شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، کمپین اجرای سرود «لشگر عشق» از پروژه های ملی موسسه «سفیر آفتاب» به مناسبت چهلمین روز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی همزمان در ۴۰ شهر کشورمان در کشورهای  سوریه، عراق، فلسطین و لبنان نیز برگزار شد.

این در حالی است که اجرای همزمان یک سرود مشترک در حداقل ۴۰ نقطه ایران در این کمپین در نظر گرفته شده است. زمان اجرا این کمپین ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ بود.

بر اساس توضیحات ارائه شده توسط مدیران این پروژه درباره نحوه اجرا و حضور در کمپین متقاضیان می توانستند بعد از بعد از ثبت نام و مشخص شدن محل اجرا، سرود را دانلود کرده و بعد از انجام تمرینات لازم در روز ۲۳ بهمن در محل مشخص شده ای آن را اجرا کنند.

کد مطلب 4852179
علیرضا سعیدی

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