اعضای شعب انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس در سیریک مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه تعیین شعب اخذ رأی، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان سیریک به ریاست احمد جمالدینی فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان، که با حضور مجید حسینقلی رئیس دادگستری شهرستان سیریک، رئیس هیئت نظارت شهرستان، اعضای هیأت اجرایی در فرمانداری سیریک برگزار شد.

احمد جمالدینی فرماندار شهرستان سیریک در جلسه هیئت اجرایی این شهرستان که برای تعیین شعب ثبت نام و اخذ رأی مجلس با حضور اعضای هیئت اجرایی و نظارت در فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: شعب ثبت نام و اخذ رأی تدوین شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی محل و تعداد شعب در حوزه‌های اصلی و فرعی در جلسه هیئت اجرایی مشخص شد.

فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان سیریک با بیان اینکه باید اعتماد عموم مردم نسبت به مجریان انتخابات وجود داشته باشد، گفت: اعضای هیئت اجرایی نسبت به انتخاب اعضای شعب اخذ رأی حساسیت زیادی داشته باشند و تجربه برگزاری دوره‌های قبل انتخابات را در انتخاب افراد مد نظر قرار دهند.

جمالدینی اظهارداشت: در قالب طرح الکترونیکی کردن انتخابات، همه شعب اخذ رأی شهرستان در انتخابات آتی به دستگاه الکترونیکی احراز هویت مجهز می‌شوند.

وی سرعت بخشی، حفظ امنیت و دقت در فرایند رأی گیری انتخابات را از جمله مهمترین ویژگی‌های این دستگاه عنوان و تاکید کرد: آموزش صحیح دست اندرکاران و عوامل اجرایی انتخابات با دستگاه احراز هویت نقش مهمی در سهولت برگزای انتخابات خواهد داشت و در مدت زمان باقیمانده باید با جدیت این موضوع در دستور کار کمیته آموزش و فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به انتخابات گذشته که در طول چهل سال در کشور ما ایران برگزار شده شهرستان سیریک، شرایط و موقعیت ویژه و خاصی داشته است و این شهرستان با توجه به اینکه شهرستان سیریک همیشه در تمام انتخابات حضور اکثری داشته‌اند انشالله که در روز دوم اسفند هم یکبار دیگر با حضور صد در صدی خود حماسه‌ای خلق کنند.