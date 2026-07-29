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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در شهرستان سیریک

انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در شهرستان سیریک

سیریک- فرمانداری سیریک اعلام کرد که امروز چهارشنبه، هفتم مردادماه، انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات دشمن صهیونیستی و آمریکایی در محدوده بندر گروگ انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیریک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امروز چهارشنبه هفتم مردادماه، حدود ساعت ۱۰ صبح، عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در محدوده شهر بندر گروگ انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه از مردم شریف شهرستان سیریک، به‌ویژه ساکنان بخش مرکزی، خواسته شده است با حفظ آرامش و خونسردی، نسبت به شنیده شدن صدای ناشی از این عملیات نگران نباشند.

فرمانداری سیریک همچنین از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش خود، این موضوع را به سایر همشهریان اطلاع‌رسانی کنند تا از هرگونه نگرانی و شایعه‌پراکنی جلوگیری شود.

کد مطلب 6902523

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