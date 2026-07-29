به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیریک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امروز چهارشنبه هفتم مردادماه، حدود ساعت ۱۰ صبح، عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در محدوده شهر بندر گروگ انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه از مردم شریف شهرستان سیریک، به‌ویژه ساکنان بخش مرکزی، خواسته شده است با حفظ آرامش و خونسردی، نسبت به شنیده شدن صدای ناشی از این عملیات نگران نباشند.

فرمانداری سیریک همچنین از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش خود، این موضوع را به سایر همشهریان اطلاع‌رسانی کنند تا از هرگونه نگرانی و شایعه‌پراکنی جلوگیری شود.