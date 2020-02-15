مادران کودکان اوتیسمی مصداقی از ایثار اجتماعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تولد حضرت زهرا سلام‌الله علیها و روز مادر، مراسم تقدیر از مادران ایثارگر جانبازان و معلولان جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ در فرهنگسرای سرو برگزار شد. در این مراسم که اکثر حاضران آن بچه‌های مبتلا به اوتیسم و والدین آنان بودند، برنامه‌های متنوعی درنظر گرفته شده بود.

در ابتدای این جلسه، نیره‌السادات عبدالهی‌مقدم مدیر طیف مهر اوتیسم صحبت کرد. او سخنان خود را با دکلمه‌ای در وصف مقام مادران آغاز کرد و ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت: این روز متعلق به مادران بی‌زره و گرفتار در معلولیت است و می‌خواهیم در این جلسه از آنان تقدیر کنیم.

صحبت‌های مادر یک کودک اوتیسمی از تلاش شبانه‌روزی برای پیشرفت فرزندش

سخنران بعدی این جلسه مادر یکی از کودکان مبتلا به اوتیسم بود. فرزند او، یاشار که علیرغم بیماری اوتیسم دقایقی قبل یک قطعه کوتاه موسیقی را به صورت زنده نواخته بود، مورد تشویق حاضران قرار گرفت. مادر یاشار درباره نوع مواجهه خانواده خود با این بیماری گفت: من و پدر یاشار با تلاش‌های شبانه‌روزی توانستیم تا او را به این نقطه برسانیم و همیشه تلاش کردیم تا بارقه امید را در دل مادرانی که فرزندشان اوتیسم دارد زنده نگه داریم. زندگی کردن در کنار بچه کم‌توان به دلیل مسائلی که دارد بسیار سخت است. یاشار دو ساله بود که فهمیدیم اوتیسم دارد. دکتر معالج او خیلی رک و صریح به من گفت که بچه‌ات ویژه است و چیزی از او در نمی‌آید و رشدی نخواهد داشت. او به من گفت که فضایی را برای این بچه فراهم کن و فقط به فکر خودت باش. او احتمالاً نمی‌دانست که برای یک مادر، عزیزتر از خودش فرزندش است.

وی ادامه داد: آن شب فقط گریه کردم اما باید بگویم که فقط یک شب عزای اوتیسم فرزندم را گرفتم. کلی با خدا درد و دل کردم و روز بعد را قوی‌تر از روزهای قبل آغاز کردم. با خود گفتم که خداوند می‌فرماید «ان مع العسر یسری» و قطعاً زیر وعده‌اش نمی‌زند. توجه داشته باشید که یاشار هیچ‌گاه ترمز زندگی ما نشد. متأسفانه خیلی از مادرها بعد از اینکه می‌بینند فرزندشان مبتلا به اوتیسم است کار و درس را رها می‌کنند اما بیماری پسرم یک نقطه عطف برایم بود. من معلم انگلیسی در یک مدرسه بودم اما بعد از این جریان رشته‌ام را تغییر دادم و به سمت روان‌شناسی رفتم تا بتوانم ارتباط بهتری با یاشار برقرار کنم. همین که او امشب توانست یک قطعه موسیقی را بنوازد برای من و پدرش بسیار ارزشمند است. خاطرم هست وقتی که او اولین نمایشگاه خود را برگزار کرد، اولین پوستر را برای همان خانم دکتری فرستادم که به من گفت پسرت هیچ چیز نمی‌شود. به او نوشتم که یاشار حالا ۱۳ ساله است اما در حال رشد کردن است. باورش نمی‌شد اما ما با تلاش به این نقطه رسیدیم.

در بخش بعدی این برنامه، گروه هنرمندان اوتلار از آذربایجان قطعه‌ای شاد را اجرا کردند که با استقبال بسیار خوب مخاطبان همراه بود.

مرتبه ایثارگری مادران دارای کودکان اوتیسمی از جانبازان جنگ هم بالاتر است

سخنران بعدی این مراسم تجلیل، رضا جلالی مدیرکل امور ایثارگران و جانبازان شهرداری تهران بود. او در سخنانی ضمن تبریک روز مادر گفت: وقتی اسم حضرت زهرا سلام‌الله علیها می‌آید ناخودآگاه به یاد گل‌واژه‌ای به نام گل شقایق می‌افتیم که در میان گل‌ها معطرترین، گمنام‌ترین و کم‌عمرترین گل است. همه شما مادران که فرزند معلولی را سرپرستی می‌کنید شقایق مذهب هستید که اقتدا کرده و گل‌واژه‌ای به نام مادر را به خوبی معنا کردید. من نه از مقام یک دلجو بلکه به عنوان کسی که در دورهمی‌های شما مشارکت می‌کند بر خود لازم می‌دانم که این روز را به شما تبریک بگویم.

او با اشاره به واژه ایثار اجتماعی گفت: اخیراً عبارت جدیدی به نام ایثار اجتماعی را وارد ادبیات شهری کرده‌ایم. این واژه بدین معنی نیست که دو گروه در برابر هم قرار گرفته باشند و کسی مجروح شود بلکه آن شخصی که عصای فرد نابینایی را گرفته و او را از خیابان رد می‌کند نیز ایثار اجتماعی کرده است. از این منظر معتقدم شما مادران که در اوج غربت به همراهی فرزندان مبتلا به اوتیسم خود می‌پردازید نیز ایثار اجتماعی کرده‌اید. خود من جانباز شده‌ام اما باید اعتراف کنم که مرتبه ایثارگری شما از ما هم بالاتر است و به حال شما غبطه می‌خورم. شما از مشکلات عبور کردید و به قله رسیدید.

جلالی در بخش پایانی صحبت‌های خود اشاره کرد: در جریان هشت سال دفاع مقدس، عملیات‌های مهمی داشتیم که با رمز یا زهرا و با اقتدا به نام ایشان انجام شد. ۳ عملیات مهم فتح‌المبین، والفجر ۸ و کربلای ۵ از عملیات‌های مهم و موفقیت آمیز هشت سال دفاع مقدس بودند که با رمز یا زهرا انجام شدند.

وبالوالدین احسانا مفهوم والای «احسان» به پدر و مادر را یادآوری می‌کند

سخنران پایانی این مراسم، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری بود. او ضمن تقدیر از مقام مادران گفت: در چنین مناسبت‌هایی باید از مادران قدردانی ویژه داشته باشیم و احترام‌شان را حفظ کنیم. نباید این‌گونه باشد که زمانی که پیر و یا بیمار شدند آنان را به خانه سالمندان ببریم بلکه باید تکریم‌شان کنیم. خداوند در قرآن آیه «و بالوالدین‌ احسانا» را به کار برده است؛ این آیه چیزی بیشتر از احترام یعنی «احسان» را به ما یادآوری می‌کند.

وی ادامه داد: احسان به پدر و مادر اثر دارد و بسیاری از درب‌ها را به روی افراد باز می‌کند. در این جلسه مادرانی را داریم که برای فرزندان مبتلا به اوتیسم خود بسیار زحمت کشیدند و حتی از جان‌شان مایه گذاشتند. باید از این مادران تجلیل کنیم و مقام‌شان را ارج نهیم.

در پایان این مراسم با حضور مصطفی کواکبیان، رضا جلالی و نیره‌السادات عبدالهی مقدم از مادران حاضر در این جلسه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.