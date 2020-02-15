اختتامیه تجلی اراده ملی ۲۸ بهمن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، ساعت ۱۸:۳۰ دوشنبه ۲۸ بهمن ماه در تالار ایوان شمس برگزار می شود محمد سلوکی اجرای این برنامه را که با حضور جمعی از مدیران ارشد سازمان‌ها و نهادها، هنرمندان و اصحاب رسانه برپا می‌شود، بر عهده‌ دارد.

محمدحسین پورفاضلی دبیر بخش تجلی اراده ملی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با اعلام این خبر اظهار کرد: باتوجه به فراخوان بخش تجلی اراده ملی که همزمان با آغاز به کار این دوره جشنواره منتشر شده بود، حدود ۳۰ سازمان آمادگی خود را برای حضور در این بخش اعلام کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم، ۱۲ سازمان، نهاد و تشکل برای حضور و داوری بخش تجلی اراده ملی درنظر گرفته شدند که بر اساس قضاوت هیأت‌های داوری جداگانه که پیش از این رسانه‌ای شده بود، برگزیدگان خود را معرفی می کنند.

۱۲ سازمان، نهاد و تشکل حاضر در بخش تجلی اراده ملی عبارتند از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، شرکت سهامی بیمه ایران و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.