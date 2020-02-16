تولید ۲۰ رقم گیاه سردسیری با کشت بافت گیاهی/ مصرف یک دهمی آب

امین یداللهی رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان تولید کننده نهال‌های میوه‌های سردسیری با روش کشت بافت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما توانستیم در یک زمین ۷.۵ هکتاری در آبیک قزوین بالغ بر ۲۰ نوع گیاه مختلف از میوه‌های دانه دار و هسته دار را با روش کشت بافت به تکثیر برسانیم.

وی با بیان اینکه این گیاهان سردسیری هستند، گفت: هلو، شلیل، آلو، بادام، گلابی، به، سیب، گیلاس و آلبالو، زردآلو، گردو، ۵ رقم بلوبری، یوهان بری و… از جمله گیاهانی هستند که نهال‌های آنها را با روش کشت بافت تکثیر کردیم.

یداللهی خاطر نشان کرد: پایه‌هایی که ما به آنها دست پیدا کردیم سازگاری با درخت میوه هستند و ویژگی‌های خوب در آنها وجود دارد.

مصرف یک دهمی آب نسبت به روش‌های سنتی

وی با اشاره به مزیت‌های خوب این گیاهان گفت: با توجه به اینکه ما کشوری هستیم که باید به درستی مصرف آب داشته باشیم این گیاهان از میزان کمی آب بهره مند می‌شوند؛ به جهت نگهداری در آزمایشگاه مخصوص، تقریباً در سال اول تولید، مصرف آبی برابر با صفر دارند. یعنی یک لیوان آب برای ۱۰ نهال مصرف می‌شود که این میزان آب خیلی کم است.

به گفته رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان، بستر کشت این گیاهان اینگونه است که در محیطی سربسته و فضایی که نور مصنوعی دارد به تکثیر می رسند؛ بعد از چهارماه به گلخانه منتقل می‌شوند که در آنجا هم نزدیک یک سال و نیم قرار می‌گیرند.

یداللهی عنوان کرد: در حالت معمولی به طور متوسط در هر هکتار سالانه، هزار متر مکعب آب مصرف می‌شود اما گیاهانی که با کشت بافت تکثیر کردیم برابر با صد مترمکعب یعنی یک دهم آب مصرف می‌کنند.

وی افزود: البته که نیازی نیست کشاورز دوسال برای یک نهال صبر کند بلکه ما در این زمین تعداد بالایی نهال آماده داریم که آماده تحویل به کشاورزان ایرانی و خارجی هستند که می‌توانیم هر سال در فصل کاشت نهال هر میوه آن را به باغدار تحویل دهیم به طوری که کلیه نهال‌ها دارای شناسه (لیبل) و گواهی سلامت از سازمان حفظ نباتات کشور هستند.

توسعه ویژگی‌های برتر ارقام گیاهی

وی با اشاره به مزیت‌های میوه‌های تولیدی با استفاده از این نهال‌های کشت بافتی خاطر نشان کرد: گیاهان یک باغ با این نهال‌ها می‌تواند همه یک اندازه و یک شکل باشند؛ این گیاهان می‌توانند همرسی داشته باشند یعنی همزمان با هم می رسند.

یداللهی افزود: یکی از مزیت‌های این درخت این است که می‌توانیم درختی که در باغ بهترین میوه را دارد انتخاب و آن را تکثیر کنیم در واقع حق انتخاب نوع میوه با ما است در صورتیکه در روش سنتی تفرق صفات داریم.

صادرات و ارز آوری با تولید نهالهای سردسیری

وی با بیان اینکه فرق تولیدات ما با شرکتهای دیگر این است که برخی شرکتها روی گیاهان دارویی، برخی گیاهان گرمسیری، برخی گل و گیاه‌های زینتی کار کرده اند گفت: شرکت ما دانش بنیان است و روی میوه‌های سردسیری که نیاز اصلی محسوب می‌شوند تمرکز داریم.

وی ادامه داد: در کشورهای منطقه بعد از کشو ترکیه، ما اولین کشوری هستیم که این نوع گیاهان سردسیری را صادر کردیم؛ آذربایجان هم اولین مخاطب ما برای صادرات بوده است. میزان صرفه جویی ارزی در استفاده از این نوع نهال برابر با میزان واردات میوه به کشور است ضمن اینکه حتی میوه‌های تولید شده با این درختان نیز قابلیت صادرات دارند.

یداللهی افزود: آذربایجان ۱۰ هزار نهال از ما خریداری کرده است.

وی با تاکید بر اینکه کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، عراق، کشورهای همسایه، کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی متقاضی این نهال‌های کشت بافتی هستند، گفت: ولی ما همواره مشکلات دست و پاگیری در قوانین کشور داریم که این باعث می‌شود کشورهای دیگر در همین مدت زمانی که صرف کارهای اداری می‌شود از ما پیشی بگیرند.

مشکلات صدور مجوز برای صادرات دست و پا گیر است

به گفته وی، در روند صدور مجوزها برای واردات و صادرات گیاه مشکلاتی وجود دارد که روند کار را با مشکل روبرو می‌کند به طوریکه می‌توانستیم در سال اول ۲۰۰ هزار نهال را صادر کنیم که قوانین دست و پا گیر مانع از این کار شد و این می‌تواند به کشور ضربه بزند.

وی افزود: ما اولین تولید کننده گیاهان سردسیری هستیم که در سال گذشته جایزه‌ای برای همین منظور دریافت کردیم؛ همزمان با برگزیده شدن شرکتمان باغداری که از محصولات ما استفاده کرده بود نیز برگزیده شد.

یداللهی خاطر نشان کرد: کشور ما به جهت دارا بودن ۴ اقلیم متفاوت می‌تواند قطب تولید و صادرات محصولات کشاورزی برای بیش از ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت خاورمیانه شود. به طوری که خاصیت صادرات محصولات کشاورزی پیوستگی و اطمینان بازار آنهاست بنابراین انتظار می‌رود کشور در این خصوص عزم خود را جزم کرده و به فکر درآمد پایدار ارز از محل صدور محصولات کشاورزی باشد، ضمن اینکه ورود سرمایه‌های ارزی به بخش کشاورزی باعث مکانیزه شده، بالارفتن عملکرد و نهایتاً افزایش بهره وری در این بخش مهم می‌شود.