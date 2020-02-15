کشف محموله قاچاق ۱۲ میلیارد ریالی در چرداول

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری عصر شنبه در جمع رسانه‌ها اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، ماموران ایستگاه بازرسی سیمره، اقدام به کنترل خودروهای عبوری کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی یک دستگاه کامیون حامل قطعات یدکی را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در بازرسی از بار خودرو، قطعات یدکی قاچاق از جمله سیلندر کامیون، گیربکس کامیون ولوو، کله گاوی کشنده ولوو و…کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ۲ متهم پرونده برای فرار از جرم، رشوه ۱۵۰ میلیون ریالی به ماموران انتظامی پیشنهاد دادند، ادامه داد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار یاری گفت: نیروی انتظامی با قاطعیت با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز برخورد می‌کند و هرگز اجازه فعالیت به آنان را نخواهد داد.