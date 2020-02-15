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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۲۴

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:

کشف محموله قاچاق ۱۲ میلیارد ریالی در چرداول

کشف محموله قاچاق ۱۲ میلیارد ریالی در چرداول

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف محموله قاچاق قطعات یدکی خودرو به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شهرستان چرداول خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری عصر شنبه در جمع رسانه‌ها اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، ماموران ایستگاه بازرسی سیمره، اقدام به کنترل خودروهای عبوری کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی یک دستگاه کامیون حامل قطعات یدکی را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در بازرسی از بار خودرو، قطعات یدکی قاچاق از جمله سیلندر کامیون، گیربکس کامیون ولوو، کله گاوی کشنده ولوو و…کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ۲ متهم پرونده برای فرار از جرم، رشوه ۱۵۰ میلیون ریالی به ماموران انتظامی پیشنهاد دادند، ادامه داد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار یاری گفت: نیروی انتظامی با قاطعیت با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز برخورد می‌کند و هرگز اجازه فعالیت به آنان را نخواهد داد.

کد مطلب 4853662

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