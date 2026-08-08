به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حامی شامگاه شنبه در جریان بازدید از یکی از واحدهای تولید فرآورده‌های گوشتی شهرستان تبریز، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر مراحل مختلف تولید اظهار کرد: سلامت فرآورده‌های گوشتی از کیفیت و سلامت مواد خام دامی آغاز می‌شود و نظارت بر این بخش، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی جامعه دارد.

وی افزود: در این بازدید، فرآیند تأمین، پذیرش و مصرف مواد خام دامی مورد بررسی قرار گرفت و منشأ مواد اولیه، نحوه حمل و نگهداری آنها در زنجیره سرد، رعایت ضوابط قرنطینه‌ای و بهداشتی و امکان ردیابی محموله‌ها ارزیابی شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی ادامه داد: انطباق فرآیندهای تولید با دستورالعمل‌ها و الزامات بهداشتی دامپزشکی از موضوعاتی است که به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرد تا از ورود هرگونه مخاطره به چرخه تولید و در نهایت زنجیره غذایی جلوگیری شود.

حامی همچنین از آزمایشگاه کنترل کیفیت این واحد تولیدی بازدید کرد و در جریان روند انجام آزمایش‌های تخصصی قرار گرفت.

وی گفت: آزمون‌های میکروبی و شیمیایی و سایر کنترل‌های کیفی مربوط به مواد خام دامی باید با دقت و بر اساس ضوابط علمی انجام شود و نمونه‌برداری صحیح، کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و ثبت و مستندسازی نتایج، از الزامات مهم در این فرآیند است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش بازرسی‌های مستمر در حفظ سلامت مواد غذایی اظهار کرد: اطمینان از سلامت مواد اولیه از طریق بازرسی، کنترل اسناد بهداشتی و انجام آزمایش‌های تخصصی، زمینه تولید محصول سالم و قابل اعتماد را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های نظارتی دامپزشکی محدود به روزهای اداری نیست و کارشناسان این مجموعه در تمام ایام سال، حتی روزهای تعطیل، در مراکز تولید و عرضه حضور دارند و بر رعایت الزامات بهداشتی، سلامت مواد خام دامی و عملکرد واحدهای کنترل کیفیت نظارت می‌کنند.

حامی ادامه داد: همکاری واحدهای تولیدی با مسئولان فنی و بهداشتی دامپزشکی، یکی از مؤلفه‌های مهم در ارتقای سلامت فرآورده‌های گوشتی است و باید این همکاری در تمامی مراحل تولید استمرار داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای نظام‌های کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: رعایت الزامات بهداشتی و تقویت فرآیندهای نظارتی، علاوه بر حفظ سلامت مصرف‌کنندگان، در افزایش اعتماد عمومی به محصولات تولید داخل نیز مؤثر است.