به گزارش خبرنگار مهر، احمد جوانمرد، شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگار در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف مشخصی دارد و این عنوان به فعالانی اطلاق می‌شود که در خبرگزاری‌ها، مطبوعات، نشریات و پایگاه‌های خبری دارای مجوز رسمی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: با گسترش فناوری و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی، گروهی از فعالان فضای مجازی نیز در عرصه اطلاع‌رسانی و رسانه فعالیت دارند و توانسته‌اند آثار و نقش قابل توجهی در جامعه داشته باشند؛ به همین دلیل در این مراسم از تعدادی از فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای نیز تقدیر می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه با اشاره به نقش مطالبه‌گری خبرنگاران در طول سال گفت: خبرنگاران در طول سال عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مسئولان را مطالبه و نقد می‌کنند، اما روز خبرنگار فرصتی است که خود خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نیز مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند.

جوانمرد ادامه داد: از این پس انتظار داریم فعالان رسانه‌ای نیز متناسب با فعالیت خود، عملکردشان را ارائه کنند و مشخص باشد که در طول سال چه اقداماتی در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی انجام داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در فعالیت‌های رسانه‌ای تصریح کرد: فعالان این عرصه باید تلاش کنند نقدهای خود را در مسیر سازندگی و توسعه شهرستان مطرح کنند و از ایجاد تنش و مشکلات در جامعه پرهیز داشته باشند. در صورت بروز تخلف نیز موضوع از مسیر قانونی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه همچنین درباره فعالیت رسانه‌های فاقد مجوز گفت: از فعالانی که بدون مجوز در این حوزه فعالیت می‌کنند درخواست داریم برای دریافت مجوزهای لازم به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند و ما نیز در این مسیر از آنها حمایت و راهنمایی لازم را ارائه خواهیم کرد تا بتوانند فعالیت خود را در چارچوب قانون ادامه دهند.

جوانمرد تصریح کرد: در برنامه‌های سال آینده نیز ملاک تقدیر از فعالان رسانه‌ای، میزان فعالیت و اثرگذاری آنها خواهد بود و انتظار می‌رود افرادی که فعالیت بیشتری دارند مورد تقدیر قرار گیرند.