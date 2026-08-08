به گزارش خبرنگار مهر، احسان یوسفی شامگاه شنبه پیرامون مراسم و برنامههای دهه پایانی ماه صفر در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته در برگزاری این مراسم سرمایه ارزشمندی است که باید از آن برای رفع مسائل موجود استفاده شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی ادامه داد: تلاش برای رفع نیازها، دغدغهها و چالشهای موجود باید بیش از گذشته مورد توجه همکاران قرار گیرد تا خدماترسانی به زائران با آمادگی بیشتری انجام شود.
وی خطاب به مسئولان ستاد و کمیتهها گفت: لازم است کمیتهها درخواستهای استان را جمعبندی کنند تا اگر نیاز به مصوبه جدیدی وجود دارد، در جلسه آتی مطرح شود.
یوسفی با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی دقیق به زائران اظهار کرد: استفاده از نرمافزارهای تلفن همراه روزبهروز بیشتر میشود و ما نیازمند یک سامانه جامع برای اطلاعرسانی و مدیریت زائر هستیم؛ این سامانه میتواند در قالب خط تلفن و اپلیکیشن جامع، بخشی از نیازهای زائران را پاسخ دهد.
وی افزود: ضرورت دارد این سامانه و زیرساختهای آن برای یک بار به صورت جدی و در سطح کشور حل شود؛ همانگونه که برخی نرمافزارها در سطح ملی مورد استفاده عموم قرار گرفتهاند، برای زیارت در مشهد نیز باید سامانه جامعی طراحی شود که نه فقط در دهه پایانی صفر بلکه در طول سال قابل استفاده باشد.در این سامانه میتوان ظرفیتهای خالی اسکان، محلهای اسکان و قیمتها را نیز پیشبینی و درج کرد تا زائران بتوانند با اطلاع دقیقتر برای سفر و اقامت خود برنامهریزی کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی همچنین بر توجه به شرایط آبوهوایی تأکید کرد و گفت: با توجه به گرمای هوا و شرایط احتمالی، لازم است تمهیدات لازم برای خدمترسانی بهتر به زائران اندیشیده شود.
وی در پایان با قدردانی از اقدام انجامشده اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برای ایجاد موکبها در چهار محور منتهی به مشهد خاطرنشان کرد: در گذشته استقرار مواکب بیشتر در یک محور انجام میشد، اما ایجاد موکبها در چهار محور اقدام بسیار شایستهای است و موجب توازن در ارائه خدمات به زائران خواهد شد.
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