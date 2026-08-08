طرح تفصیلی شهر معمولان به تصویب کمیسیون ماده ۵ لرستان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کرمزاده در جلسه کمیسیون ماده ۵ لرستان با اشاره به بررسی طرحهای مختلف عمرانی و شهری در این نشست اظهار داشت: در این جلسه که با حضور نمایندگان پنج شهرستان برگزار شد، مجموعاً ۱۲ طرح در حوزههای عمرانی و شهری مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.
بررسی ۱۲ طرح عمرانی و شهری
وی افزود: طرحهای مطرحشده در این جلسه پس از ارائه گزارشهای کارشناسی، بررسی ابعاد مختلف و تبادلنظر میان اعضای کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت تمامی طرحهای قرار گرفته در دستور کار به تأیید نهایی رسیدند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: بررسی دقیق طرحهای شهری و عمرانی در کمیسیون ماده ۵ با هدف ایجاد هماهنگی میان توسعه کالبدی شهرها، ضوابط شهرسازی و نیازهای واقعی شهروندان انجام میشود و تلاش بر این است که تصمیمات اتخاذشده زمینهساز توسعه متوازن و اصولی مناطق شهری استان باشد.
تصویب طرح تفصیلی شهر معمولان
کرمزاده با اشاره به مهمترین مصوبه این جلسه گفت: طرح تفصیلی شهر معمولان پس از بررسیهای کارشناسی و با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی، با رأی مثبت اعضای کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید.
وی تصویب این طرح را گامی مهم در مسیر ساماندهی کالبدی شهر معمولان دانست و افزود: اجرای طرح تفصیلی میتواند چارچوب مشخصتری برای توسعه شهری، ساماندهی ساختوسازها و برنامهریزی برای گسترش متوازن این شهر فراهم کند.
تأکید بر اجرای دقیق مصوبات
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات کمیسیون ماده ۵ اظهار داشت: دستگاههای اجرایی و مجموعههای ذیربط باید نسبت به اجراییسازی مصوبات با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.
کرمزاده خاطرنشان کرد: تمامی طرحهای تأییدشده در این جلسه با رویکرد بهبود زیرساختهای شهری، ساماندهی فضاهای کالبدی و ارتقای سطح رفاه شهروندان مورد بررسی و تصویب قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: اجرای صحیح و بهموقع این مصوبات میتواند نقش مؤثری در رفع بخشی از نیازهای توسعهای شهرهای استان و ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان داشته باشد.
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