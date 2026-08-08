معرفی برترین های مسابقات پرورش اندام قهرمانی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پرورش اندام قهرمانی باشگاه‌های استان آذربایجان‌شرقی با حضور ۳۰۰ شرکت کننده در بخش های بادی کلاسیک‌، فیزیک، فیزیک کلاسیک و گیمز کلاسیک و ماسکولار به مدت ۲ روز در تبریز برگزار شد.

ورزشکاران در رقابتی نفس‌گیر و جذاب‌، به رقابت ‌در مقابل حریفان خود پرداختند که در پایان تیم های برتر کلیه اوزان معرفی شدند؛

فیزیک: می فیت - مولا - راینو

فیزیک کلاسیک: سهند فیت - فیکس - می فیت

بادی کلاسیک: سهند فیت - فیکس - تبریز

بادی بیلدینگ: سهند فیت - فیکس - آفتاب

گفتنی است، این رقابت ها با حضور حبیب مقصودی مدیر کل ورزش و جوانان استان و جابر اسدی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، سعید محمدی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان و اعضا هیات رئیسه، پیشکسوتان، مسئولین کمیته ها و قهرمانان جهانی استان پیگیری شد و در حاشیه این مسابقات از آرمین بیرامی قهرمان قویترین مردان و همچنین با اهداء حکم و مدال قهرمانی و جوایزی از نفرات اول تا سوم و اورال مسابقات تجلیل بعمل آمد.