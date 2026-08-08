دریاچه ارومیه جان گرفت؛ ورود بیش از ۴.۵ میلیارد مترمکعب آب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حسن‌پوراقدم روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه در سال آبی جاری از مرز ۴.۵ میلیارد مترمکعب عبور کرده که این میزان بیش از حقابه تعیین‌شده برای دریاچه است.

وی افزود: بررسی مجموع آمارهای مربوط به حقابه محقق‌شده دریاچه ارومیه نشان می‌دهد مدیریت بهینه منابع آب در کنار شرایط مساعد اقلیمی، زمینه افزایش حجم ورودی آب به این پهنه را فراهم کرده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به بهبود شرایط آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال‌های گذشته، بر ضرورت تداوم اقدامات مدیریتی برای حفظ این روند تأکید کرد.

حسن‌پوراقدم ادامه داد: استمرار شرایط موجود نیازمند مدیریت علمی منابع آب، همکاری دستگاه‌های اجرایی و رعایت الگوی مصرف است تا پایداری ایجادشده در تراز آبی دریاچه ارومیه حفظ و تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: تداوم این روند می‌تواند زمینه‌ساز تثبیت شرایط آبی دریاچه ارومیه و تقویت امیدها برای بهبود وضعیت این پهنه آبی باشد.