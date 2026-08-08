سارقان اماکن و تجهیزات مخابراتی در کامیاران به دام افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهاب رحمتی شامگاه شنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، کابل و تجهیزات مخابراتی، شناسایی عوامل این سرقتها در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با بررسی صحنههای سرقت و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرنخهایی از فعالیت دو سارق سابقهدار به دست آوردند و پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، موضوع را با هماهنگی مرجع قضایی پیگیری کردند.
فرمانده انتظامی کامیاران ادامه داد: هر دو متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند و مقداری از اموال مسروقه نیز از مخفیگاه آنان کشف شد.
رحمتی گفت: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی و تجهیزات و کابلهای مخابراتی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای ادامه مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.
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