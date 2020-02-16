جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز « یکشنبه بیست و هفتم بهمن ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته به قیمت ۵۴ هزار و ۷۹۷ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر نسبت به روزگذشته به نرخ ۴۵ هزار و ۴۷۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۷۶۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۲۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۴۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۰ ریال، روپیه هند ۵۸۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۶۷۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۲۲۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۶۶ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۰۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۶ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۶۹۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۱۸ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۹۴۲ ریال، روبل روسیه ۶۶۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۱۹۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۷۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۳۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۶ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۵۲۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۶۸ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۸۱۲ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۵۹۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار ۱۴۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۴۹۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۱۵ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۱۵ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۶۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزارو ۱۷۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۱۱۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.