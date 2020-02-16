شماره ۷۲ ماهنامه «البصیره» در عراق منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز اسلامی الزهراء در سال هشتم فعالیت نشریه، هفتادودومین ماهنامه فرهنگی و اجتماعی البصیره را به چاپ رساند. در این شماره به مباحث تربیتی در جامعه و دانشگاه پرداخته شده است.

این نشریه که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق تهیه و توزیع می‌شود، مورد استقبال طلاب و اساتید دانشگاه‌ها و همچنین دانشجویان قرار گرفته است. در این شماره موضوعاتی چون حقوق انسان از دیگاه امام علی (ع)، آیا امیدی به پیشرفت ادبیات زنان در جامعه عراق وجود دارد؟ و حضرت فاطمه زهرا (س) شهیده محراب، آمده است.

نقش اساتید دانشگاه‌ها در تقویت فرهنگ سلامت اجتماعی در میان دانشجویان، اصلاح برنامه‌های آموزشی یا تغییر سازمان‌ها و طرح‌های فرهنگی و تصایر برتر انقلاب آبان ۲۰۱۹ از دیگر موضوعات هفتادودومین ماهنامه «البصیره» است.

همچنین در شماره ۷۲ مجله البصیره که در ۵۴ صفحه و با کیفیت بالایی به چاپ رسیده است، موضوعات مهم تربیتی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که ضرورت جامعه امروز عراق است.