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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۴۴

با تلاش رایزنی فرهنگی ایران

شماره ۷۲ ماهنامه «البصیره» در عراق منتشر شد

شماره ۷۲ ماهنامه «البصیره» در عراق منتشر شد

هفتادودومین ماهنامه «البصیره» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز اسلامی الزهراء در سال هشتم فعالیت نشریه، هفتادودومین ماهنامه فرهنگی و اجتماعی البصیره را به چاپ رساند. در این شماره به مباحث تربیتی در جامعه و دانشگاه پرداخته شده است.

این نشریه که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق تهیه و توزیع می‌شود، مورد استقبال طلاب و اساتید دانشگاه‌ها و همچنین دانشجویان قرار گرفته است. در این شماره موضوعاتی چون حقوق انسان از دیگاه امام علی (ع)، آیا امیدی به پیشرفت ادبیات زنان در جامعه عراق وجود دارد؟ و حضرت فاطمه زهرا (س) شهیده محراب، آمده است.

نقش اساتید دانشگاه‌ها در تقویت فرهنگ سلامت اجتماعی در میان دانشجویان، اصلاح برنامه‌های آموزشی یا تغییر سازمان‌ها و طرح‌های فرهنگی و تصایر برتر انقلاب آبان ۲۰۱۹ از دیگر موضوعات هفتادودومین ماهنامه «البصیره» است.

همچنین در شماره ۷۲ مجله البصیره که در ۵۴ صفحه و با کیفیت بالایی به چاپ رسیده است، موضوعات مهم تربیتی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که ضرورت جامعه امروز عراق است.

کد مطلب 4854142

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