افزایش ۳ درصدی اهدای خون در گلستان/مشارکت بانوان بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر سیدصادق بنی عقیل بعدازظهر یکشنبه در اولین گردهمایی بانوان دستگاه های اجرایی گلستان با موضوع ترویج فرهنگ اهدای خون، ضمن تبریک هفته زن، اظهارکرد: بانوان قشر مهم و بزرگی از جامعه را تشکیل داده و به طور میانگین حدود ۵۰ درصد جمعیت دنیا را خانم ها تشکیل می دهند.

وی افزود: در چند سال اخیر مشارکت بانوان در اهدای خون در ایران حداقل ۱۰ درصد بود اما اکنون متاسفانه این رقم کاهش یافته و امروزه در برخی از شهرها به کمتر از پنج درصد هم رسیده است.

بنی عقیل ادامه داد: یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان انتقال خون این است که کاهش مشارکت را آسیب شناسی و برطرف کند.

وی با بیان اینکه در زمینه واکاوی و آسیب شناسی کسی جز بانوان نمی توانند به ما کمک کنند، اضافه کرد: باید این امر در بطن جامعه مورد بررسی قرار گیرد و مطمئناً در برخی از مسائل کار آکادمیک جواب نمی دهد.

بنی عقیل گفت: طبق مطالعات و بررسی ها، مشارکت زنان در اهدای خون در کشورهای توسعه یافته بالغ بر ۵۰ درصد است حتی در کشوری مانند سریلانکا ۳۰ درصد اهداکنندگان بانوان هستند.

وی تأکید کرد: یکی از دلایل اینکه اهدای خون بانوان برای ما اهمیت دارد این است که بانوان جزو سالم ترین قشر در جامعه از نظر صداقت در گفتار بوده و رفتارهای پرخطر آنها نسبت با آقایان کمتر است به همین دلیل سازمان های انتقال خون در دنیا به اهدای خون خانم ها تمایل بیشتری دارند.

مدیرکل انتقال خون گلستان ادامه داد: بانوان رکن اصلی خانواده ها هستند و همیشه هر جایی که به مشارکت مردان نیاز بوده، توانسته اند آقایان را به مشارکت تشویق کنند.

وی گفت: بنابراین از بانوان تقاضا داریم که در کارهای خوداپسندانه که جزو ذات بانوان است، شرکت کنند.

بنی عقیل با بیان اینکه ترس از سوزن های اهدای خون، ترس از کم خونی، مشغله کاری، موافقت والدین و یا همسران و غیره سبب می شود بانوان کمتر برای اهدا مراجعه کنند، اظهارکرد: با توجه به معاینه و تست های بالینی که بر روی اهدا کننده انجام می شود مطمئناً از بانوی که مشکلی داشته باشد، خون گرفته نمی شود و سالم ترین افراد اهدای خون را خواهند داشت.

وی افزود: وقتی فرد برای اهدا مراجعه می کند بر روی او معاینات کامل انجام شده و فرد از بیماری های احتمالی آگاه می شود.

مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: در دنیا روزانه ۸۰۰ نفر و سالانه ۱۵۰ هزار از مادران بر اثر خونریزی های بعد از زایمان فوت می کنند و یکی از دلایل آن به موقع نرسیدن خون و نبود آن گروه خونی است.

بنی عقیل ادامه داد: در دی ماه امسال نسبت به سال قبل مشارکت و مراجعه خانم ها ۱.۲ درصد و اهدای خون آن یک درصد افزایش یافته است و این امر نشان می دهد که اگر فرهنگ سازی انجام شود می توانیم به عدد ایده آل برسیم.

وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال قبل آمار کمی افزایش یافته ولی روند افزایش دلگرم کننده است.

مدیرکل انتقال خون گلستان اظهارکرد: در ۱۰ ماهه گذشته از ۵۲ هزار مراجعه کننده به مراکز اهدای خون استان، تنها دو هزار و ۵۰۰ مراجعه کننده خانم بودند و از ۴۲ هزار واحد خونگیری که در گلستان انجام شده حدود دو هزار واحد خون از بانوان بوده است.

وی بیان کرد: در مجموع آمار خونگیری در ۱۰ ماهه امسال سه درصد افزایش و آمار مراجعان هم هفت درصد افزایش داشته است.