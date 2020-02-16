دستگیری چند باند سرقت در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نادر بیگی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به دستگیری چند باند سرقت در استان البرز، اظهار کرد: نخستین باند سرقت منزل بود که در این رابطه ۵ سارق که شامل دو خانم، دو آقا و یک مالخر بودند دستگیر شدند که حدود یک کیلوگرم طلای مسروقه از مالخر کشف شده است.

وی افزود: ۳۵ فقره سرقت منزل و ۱۰ خودروی سرقتی از این سارقان کشف شده است که در سرقت‌ها از آنها استفاده می‌کردند، ارزش این اموال مسروقه کشف شده برابر با ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به دستگیری یک باند دیگر چهارنفره سارقان منزل با ۲۰ فقره سرقت، عنوان کرد: اعضای این باند در مناطق شاهین ویلا، باغستان و حصارک اقدام به سرقت می‌کردند.

وی با بیان اینکه در خصوص این پروژه تاکنون ۲۰ مالباخته شناسایی شده است، گفت: ارزش اموال مسروقه تا کنون ۶ میلیارد تومان برآورد شده و بیشترین سرقت‌ها طلا و پول نقد بوده است.

نادر بیگی در ادامه از دستگیری سارق منزل در منطقه کوی کارمندان کرج خبر داد و گفت: این متهم با کلید اقدام به باز کردن درب منازل کرده و مقادیر زیادی اموال قیمتی از محل زندگی وی کشف شده است، این سارق به ۴۰ فقره سرقت منزل اعتراف و ۲۳ مالباخته نیز شناسایی شده‌اند.

وی در ادامه افزود: در رابطه با این پرونده ۲ خریدار اموال مسروقه نیز دستگیر و ارزش اموال سرقتی نیز ۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز در ادامه از دستگیری باند ۴ نفره سرقت به عنف خبر داد و گفت: سارقان با موتور سیکلت اقدام به زورگیری و خفت گیری رهگذران در سطح خیابان‌های خلوت شهرهای استان داشته‌اند که در این رابطه نیز ۱۹ مالباخته شناسایی شده و متهمان به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

وی با اشاره به دستگیری باند سرقت کامیون در استان البرز گفت: در پی افزایش سرقت وسایل داخل خودرو کامیون، موضوع به صورت ویژه در دستورکار پلیس آگاهی این استان قرار گرفت و طی تحقیقات ویژه پلیس، سارق شناسایی و مشخص شد که در گذشته این سارق با صاحبان کامیون‌ها کارمی کردند و در حین کار کلید آنها را برداشته و پس از اتمام کار یا اخراج، اقدام به سرقت می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به اینکه این متهم به داشتن همدست اعتراف کرده است، افزود: در بازرسی از مخفیگاه وی مقادیر زیادی وسایل خودروهای کامیون کشف و ارزش اموال مسروقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی در ادامه از دستگیری اعضای باند سرقت خودرو در استان البرز خبر داد و افزود: اعضای این باند سه نفره اقدام به سرقت چهار خودروی زانیتا، ۲ خودروی پژو پرشیا، یک خودروی ۴۰۵ و یک خودروی پراید اعتراف کرده‌اند که تاکنون سه دستگاه خودروی زانتیا از سارقان کشف شده است.

نادر بیگی در بخش دیگری با اشاره به اینکه سه سارق و دو مالخر که در اعترافات خود اقرار کردند که با سند نمره خودروها اقدام به فروش آنها می‌کردند، عنوان کرد: ارزش اموال سرقتی ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به دستگیری یک باند سرقت داخل خودرو به شیوه زاغ زنی در استان البرز گفت: سارقان که یک زوج بودند با زاغ زنی در جلوی بانک‌ها و صرافی‌ها اقدام به شناسایی طعمه خود کرده و با پنچر کردن لاستیک خودرو اقدام به سرقت وسایل آن می‌کردند که این سارقان تاکنون به ۲۰۰ فقره سرقت به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان اعتراف کرده‌اند.

وی در ادامه از دستگیری اعضای باند ۲ نفره سرقت مسلحانه در استان البرز خبر داد و بیان کرد: سارقان از طریق سایت دیوار طعمه خود را انتخاب و پس از گذاشتن قرار با تهدید اسلحه اقدام به سرقت خودرو و وسایل داخل آن می‌کردند، این افراد تاکنون به یک فقره سرقت اعتراف کردند اما تحقیقات برای سایر سرقت‌های احتمالی در حال انجام است.

نادر بیگی با اشاره به اینکه همدست این سارق مسلحانه نیز شناسایی شده و به زودی دستگیر می‌شود، افزود: از سارق یک قبضه سلاح کمری و ۳۹ فشنگ کشف شده است و از افرادی که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته اند درخواست می‌شود که برای شناسایی سارق به اداره آگاهی استان البرز مراجعه کنند.