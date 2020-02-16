افتتاح ۸۰ مسجد در قزاقستان در سال ۲۰۱۹/ارتقای سواد دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، مارات ژاپاسبایوف مدیر اداره امور مسجد اداره معنوی مسلمانان قزاقستان با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۹ در این کشور ۸۰ مسجد افتتاح شده است گفت: اسناد این مساجد در مؤسسات مربوطه به ثبت رسیده است و از سوی اداره معنوی مسلمانان قزاقستان حمایت میشود. امروز میزان ساخت مسجد در کشور ۰.۶۷٪ افزایش یافته و در حال حاضر در سراسر کشور ۲۶۹۱ مسجد فعالیت میکند. علاوه براین ۱۶۶ مسجد جدید در روزهای آینده افتتاح خواهد شد.
این درحالیست که اداره معنوی مسلمانان قزاقستان آئین نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد را تصویب کرده است، آئین نامه مورد نظر طبق قوانین «اتحادیه های دینی» و مقررات اداره معنوی مسلمانان تهیه شده است. براساس این آئین نامه مساجد نسبت به تعداد جمعیت ساخته میشود. مسجد روستایی با گنجایش ۷۰-۵۰۰ نفر، بخشها با گنجایش ۱۰۰۰-۱۵۰۰ نفر، شهری و استانی با گنجایش ۱۰۰۰-۵۰۰۰ در نظر گرفته میشود.
همچنین مدیر بخش آموزش دینی و تهیه متخصصان اداره معنوی مسلمانان قزاقستان «بیبیت میرضا علی اف» گفت: در سراسر کشور ۵۰ هزار نفر دورههای سواد آموزی مذهبی را در سال ۲۰۱۹ گذرانده اند.
وی افزود: در سال جاری ۳۲۸۴۲ مرد و ۱۶۹۴۹ زن در دورههای سواد آموزی مذهبی که در مساجد شهرهای آلماتی، نور-سلطان و شیمکنت برگزار شده است شرکت کرده اند در مجموعه ۴۹۷۹۰ نفر این دوره را گذرانده اند. علاوه براین در دورههای تابستانی که برای کودکان برگزار شده ۲۰۷۲۱ پسر و ۱۰۰۱ دختر بچه حضور داشتند همچنین به ۴۹۴ فارغ التحصیلان مؤسسات آموزشی مذهبی از سوی اداره معنوی مسلمانان قزاقستان دیپلم اهدا شد. ضمناً در انستیتوی ارتقا سطح دانش امامان جماعت ۱۳۷ امام دورههای دانش افزایی سواد دینی را گذراندند.
قابل ذکر است که در بسیاری از مساجد کشور دورههایی افزایش سواد دینی برگزار میشود. هر کسی که میخواهد با علوم اسلامی بیشتر آشنا شود و قرآن کریم را یاد بگیرد، میتواند به مساجد مراجعه کند تا امامان جماعت داوطلبان را راهنمایی میکنند.
نظر شما