به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی عصر یکشنبه در دیدار دبیر شورای عالی فضای مجازی که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، عنوان کرد: در سفر اخیر که به هند رفتیم، متوجه شدیم که در این کشور هزار برنامه برای بزرگداشت سردار سلیمانی برگزار شده است.

وی افزود: جمعیتی که به استقبال آمده بودند، بسیار انبوه بود و وجود آن‌ها مملو از عشق به انقلاب و امام خمینی (ره) بود؛ خون سردار سلیمانی بود که این موج عظیم را در پی داشت. شیعیان به اندازه ایران در هند نماز جمعه دارند.

مدیر حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با وجود سرسختی‌های موجود توانستیم در حوزه این باور را ایجاد کنیم که نیازمند یک رشته در زمینه فضای مجازی هستیم، گفت: بخش اجرایی این کار در حال آماده‌سازی است که سعی بر آن است از تمامی ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی اضافه کرد: امروز حدود ۱۰۰ هزار نفر از سراسر کشور در قم در حال تحصیل هستند، بیش از ۱۰ هزار نفر استاد و محقق و بیش از ۳۰۰ مؤسسه علمی و تحقیقی و بیش از ۱۰۰ مجله با مجوز حوزوی در قلمرو علوم انسانی و دیگر ارقام از ویژگی‌های این شهر است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ رشته در حوزه علوم انسانی اسلامی در قم در حال ارائه بوده و این ویژگی‌ها به قم ظرفیت ملی و بین‌المللی داده است.

آیت الله اعرافی یادآور شد: جامعه بزرگی از طلاب دارای انجمن‌ها و کانون‌ها و تشکلات هستند، در ایران دو هزار نفر زبان دان وجود دارند؛ ما در سفر هند توافقی انجام دادیم که حدود ۴۰ محور را دارا است.

وی ادامه داد: این ظرفیت‌ها در بخش‌هایی بالفعل و در بخش‌های بیشتری بالقوه است و نیازمند سامان دادن کارها است. مدیریت حوزه در فصل جدید وارد طراحی‌های کلان شد، این طراحی‌ها در شرایط سخت اقتصادی انجام شده است.

آیت الله اعرافی ابراز کرد: امروز حوزه برای نخستین بار واجد ۲۰ سند جامع راهنما است که این مجموعه اسناد در قالب نخستین برنامه پنج ساله انجام می‌شود. در ذیل این اسناد کلان حدود ۴۰۰ طرح و برنامه است که ۱۰۰ برنامه از این تعداد بسیار عظیم است.

عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: برای حضور در عرصه ما یک طرح آمایش انجام داده‌ایم که بیش از ۲۰۰ کارکرد روحانیت در قلمرو خود حوزه، جامعه، نظام و بین الملل در آن مشخص شده است.

آیت الله اعرافی طراحی‌های امروز حوزه را جامع و بلندنظرانه دانست و یادآور شد: به طور مثال ما در آموزش و پرورش یک برنامه پنج ساله داریم که سال به سال کارها مشخص است که در قالب حرکتی بزرگ در حال انجام است.

وی ادامه داد: در مباحث فضای مجازی سعی شده یک منظومه فکری تولید شود، در حوزه مرکز آموزش‌های مجازی کارهای خود را شروع کرده است.

مدیر حوزه‌های علمیه اظهار داشت: ما در همه این بخش‌ها آمادگی همکاری با شورای عالی فضای مجازی هستیم؛ خبرگزاری حوزه مشتری‌های پروپاقرصی در ایران و جهان دارد که تنوع زبانی آن برای بعد بین‌المللی بسیار مؤثر بوده است.

آیت الله اعرافی ابراز کرد: ما باید بخش پژوهشی را در زمینه فضای مجازی فعال کنیم که این کار با شروع فعالیت رشته‌های فضای مجازی سرعت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: می‌توان کارهای بزرگی در قالب تفاهم نامه حوزه و شورای عالی فضای مجازی انجام داد و این از مطالباتی است که از حوزه وجود دارد.