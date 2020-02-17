آخرین تمرین پرسپولیس قبل از دیدار با شارجه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان ایران پس از حضور در جلسه فنی، ساعت ۱۸:۳۰ راهی ورزشگاه الشارجه شدند. مسئولان برگزاری مسابقه در حال تمرین موارد مربوط به مراسم آغازین بازی فردا و ورود دو تیم به زمین بودند.

- کادر فنی زودتر وارد زمین شده و شرایط چمن ورزشگاه را بررسی کردند.

- تمرین راس ساعت ۱۹ آغاز شد. بازیکنان با تایید نماینده AFC و در زمان تعیین شده وارد زمین شدند.

- تیم شارجه پیش از پرسپولیس در این زمین تمرین کرده بود.

- ۱۵ دقیقه ابتدایی تمرین برای خبرنگاران و عکاسان باز بود. رسانه‌های ایرانی و خارجی از تمرین پرسپولیس گزارش تهیه کردند. همچنین ۳۰ هوادار ایرانی نیز در این زمان تمرین را از نزدیک دیدند و به بازیکنان روحیه دادند.

- ناظر بازی و سایر مسئولان محلی دیدار فردا در این زمان در تمرین حضور داشتند و آخرین موارد مربوط به بازی فردا را با مسئولان پرسپولیس چک کردند.

- تمرین با گرم کردن و حرکات کششی شروع شد و با آقا وسط در قالب سه گروه ادامه یافت. مرور کارهای تاکتیکی نیز آخرین بخش تمرین امروز بود.تمرین بعد از یک ساعت به پایان رسید.