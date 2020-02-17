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۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۳۷

هفته دوم لیگ قهرمانان؛

آخرین تمرین پرسپولیس قبل از دیدار با شارجه برگزار شد

آخرین تمرین پرسپولیس قبل از دیدار با شارجه برگزار شد

تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین خود قبل از دیدار روز سه شنبه برابر شارجه امارات را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان ایران پس از حضور در جلسه فنی، ساعت ۱۸:۳۰ راهی ورزشگاه الشارجه شدند. مسئولان برگزاری مسابقه در حال تمرین موارد مربوط به مراسم آغازین بازی فردا و ورود دو تیم به زمین بودند.

- کادر فنی زودتر وارد زمین شده و شرایط چمن ورزشگاه را بررسی کردند.

- تمرین راس ساعت ۱۹ آغاز شد. بازیکنان با تایید نماینده AFC و در زمان تعیین شده وارد زمین شدند.

- تیم شارجه پیش از پرسپولیس در این زمین تمرین کرده بود.

- ۱۵ دقیقه ابتدایی تمرین برای خبرنگاران و عکاسان باز بود. رسانه‌های ایرانی و خارجی از تمرین پرسپولیس گزارش تهیه کردند. همچنین ۳۰ هوادار ایرانی نیز در این زمان تمرین را از نزدیک دیدند و به بازیکنان روحیه دادند.

- ناظر بازی و سایر مسئولان محلی دیدار فردا در این زمان در تمرین حضور داشتند و آخرین موارد مربوط به بازی فردا را با مسئولان پرسپولیس چک کردند.

- تمرین با گرم کردن و حرکات کششی شروع شد و با آقا وسط در قالب سه گروه ادامه یافت. مرور کارهای تاکتیکی نیز آخرین بخش تمرین امروز بود.تمرین بعد از یک ساعت به پایان رسید.

کد مطلب 4855470
رضا خسروي

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