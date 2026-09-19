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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

نظام‌مسائل حوزه پرورشی مدارس چهارمحال و بختیاری تدوین شد

نظام‌مسائل حوزه پرورشی مدارس چهارمحال و بختیاری تدوین شد

شهرکرد- معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: نظام‌مسائل حوزه پرورشی برای اولین بار در این استان تدوین شده و مورد تأیید وزارتخانه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بوگری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بُعد تربیتی هم شامل آموزش و هم پرورش است، اظهار کرد: اگر نگوییم حوزه پرورشی بزرگ‌تر، کامل‌تر و جامع‌تر از حوزه آموزشی است اما کمتر از آن هم نیست.

معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در شرایط جنگی آموزش آسیب دید، ادامه داد: با اینحال فرصت‌های ویژه‌ای در اختیار حوزه پرورشی قرار گرفت و به اذعان مقامات وزارتخانه، در ایام جنگ تا امروز، فعالیت‌های پرورشی ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

هیچ‌یک از فعالیت‌های پرورشی مدارس در ایام جنگ تعطیل نبود

بوگری بیان کرد: این فعالیت‌ها هم مشتمل بر برنامه‌های عادی بود و هم فعالیت‌های فرهنگی در خیابان‌ها و میادین را شامل می‌شود که نوعی تغییر در ریل‌گذاری فعالیت‌های پرورشی را شاهد بودیم.

وی با یادآوری اینکه هیچ‌یک از فعالیت‌های معمول پرورشی مدارس در ایام جنگ تعطیل نبود، افزود: مسابقات سالانه به وقت خود برگزار شد، بالغ بر یک‌هزار پایگاه تابستانی فعال بود و بالغ بر ۱۰ هزار دانش‌آموز از برنامه‌های این پایگاه‌ها استفاده کردند.

بوگری تأکید کرد: دانش‌آموزان در مسابقات فرهنگی هنری ۱۲ رتبه ملی و در پرسش مهر نیز همین تعداد رتبه ملی داشتند که افزایش چشمگیری در مقایسه با سال گذشته را شاهد بودیم.

وی بیان کرد: تشکل‌ها در بطن آموزش و پرورش قرار گرفتند و پنج کلیدواژه قرآن، نماز، نماد، هویت ملی و نقشینه اولویت وزارتخانه است. چهار رکن خانواده، گروه همسالان، سیستم آموزشی و فضای مجازی عامل شکل‌گیری شخصیت و هویت کودکان می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر بخواهیم تعلیم و تربیت ما به خوبی پیش برود باید برای همه اینها برنامه‌ریزی کنیم.

بودجه پرورشی مدارس ناچیز است

معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بودجه معاونت فرهنگی آموزش و پرورش استان در سال گذشته سه میلیارد تومان بود که وقتی بین ۲۰۵ هزار دانش‌آموز تقسیم شود، مشکلات و نگرانی‌ها برجسته می‌شود.

بوگری با تأکید بر اینکه نظام‌مسائل حوزه پرورشی برای اولین بار در این استان تدوین شده و مورد تأیید وزارتخانه قرار گرفته است، گفت: ۳۲ نهاد و سازمان فرهنگی را برای تغییر و بهبود شرایط در راستای هویت‌بخشی و آگاهی‌افزایی دانش‌آموزان درگیر کردیم.

وی با تأکید بر اینکه در ریل‌گذاری جدید، بخش پرورشی از حاشیه به متن می‌آید، گفت: امید است با کمک خانواده‌ها حوزه پرورشی بتواند دانش‌آموزان تمام‌ساحتی را تربیت کند که آینده مملکت را به دست گیرند.

کد مطلب 6951675

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