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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری

یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری

منابع فلسطینی از تشدید یورش نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست به کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، یورش نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری ادامه دارد و در تازه‌ترین موارد، یک سالمند فلسطینی بر اثر حمله شهرک‌نشینان زخمی شده است.

در روستای «برقا» در شرق رام‌ الله، شهرک‌نشینان صهیونیست «وحید سمرین»، سالمند فلسطینی را مقابل منزلش مورد ضرب ‌و شتم قرار داده و به سمت او گاز فلفل اسپری کردند که در پی آن وی زخمی شد.

در روستای المغیر در رام‌ الله نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به یورش خود ادامه دادند و همزمان مانع شدند نیروهای امدادی یک بیمار اورژانسی را از ورودی اصلی روستا منتقل کنند. ورودی اصلی المغیر همچنان بسته است.

در جنوب نابلس نیز شهرک‌نشینان صهیونیست به منازل فلسطینی ها در روستای «اللبن الشرقیه» تعرض کردند.

همچنین نظامیان اشغالگر به شهرک «عقربا» در جنوب شرق نابلس یورش بردند.

کد مطلب 6951758

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